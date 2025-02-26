PayPal планує масштабне впровадження свого стейблкоїна PYUSD у 2025 році

Платіжний гігант PayPal планує значно розширити використання свого стейблкоїна PayPal USD (PYUSD) протягом 2025 року. Мета компанії — надати всім своїм продавцям єдину платформу для зручних розрахунків. Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

До кінця поточного року PayPal має намір запустити новий продукт, який дозволить понад 20 мільйонам малих і середніх підприємств використовувати PYUSD для оплати рахунків постачальникам. За словами Мішель Гілл, генеральної директорки групи малого бізнесу та фінансових послуг PayPal, передбачається, що продавці будуть активно залучати своїх постачальників до мережі PayPal для спрощення транзакцій.

Транскордонні платежі як ключовий напрямок

В інтерв'ю Bloomberg Гілл зазначила, що значна частина очікуваних платежів буде здійснюватися між країнами, оскільки американські продавці часто співпрацюють з іноземними постачальниками.

PYUSD для глобальних виплат через Hyperwallet

Крім того, PayPal має намір інтегрувати PYUSD у свою платформу Hyperwallet, яка призначена для здійснення масових виплат підрядникам, фрилансерам та продавцям у різних країнах світу. Це розширить можливості використання стейблкоїна для міжнародних розрахунків.

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