Головне за тиждень: Інфляція в Україні, угода про копалини та міжнародні резерви
У квітні 2025 року інфляція в Україні склала 0,7% за місяць, а в річному вимірі прискорилася до 15,1%, порівняно з 14,6% у березні. Про це пише Державна служба статистики.
ЄС виділить майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України
Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Біткоїн відновився до $100 тисяч
Біткоїн відновився до $100 тис 8 травня на тлі заяви Дональда Трампа, що тарифи для Китаю можуть бути переглянуті. Вночі на 9 травня ціна першої криптовалюти зросла до $104 тис, але на момент написання новини, вартість BTC становить $102 тис.
Україна розглядає перехід від долара до євро на тлі геополітичних змін — Пишний
Україна почала розглядати можливість відмови від долара США, потенційно прив’язавши свою валюту тісніше до євро через фрагментацію світової торгівлі та посилення зв’язків із Європою, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у коментарі Reuters.
Рада підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною
8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною. «За» законопроєкт проголосувало 338 народних депутатів.
«Угода про копалини»: Як США та Україна будуть ділити прибутки — пояснення Мінекономіки
Україна та США підписали угоду про надра. В уряді пояснили, яким чином будуть розподілятися прибутки між сторонами в рамках договору. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіли міністр економіки Юлія Свириденко та торговий представник України Тарас Качка.
4 марки, які злетіли в ціні під час війни
На численні прохання читачів продовжуємо розмову про нестандартні інвестиції. Цього разу поговоримо про українські марки останніх років, які стали не лише дуже популярними серед українців, а й серйозною та високоприбутковою інвестицією для їхніх власників.
Україна з початку року збільшила імпорт газу у 10 разів
Імпорт природного газу до України з початку 2025 року склав 1,12 млрд куб м станом на 5 травня. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги імпорту зросли майже в 10 разів — зі 118 млн куб м у 2024 році до 1,12 млрд куб м у 2025 році.
Міжнародні резерви в квітні зросли на понад 10%
Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 683,1 млн. У квітні вони зросли на 10,2%. Про це йдеться у повідомленні регулятора. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.
Заборгованість за кредитом: шахраї розсилають повідомлення від імені Ощадбанку
Українцям надходять повідомлення буцімто від імені Ощадбанку про «заборгованість за кредитом». Такі повідомлення отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку. Також шахраї створюють фейкові чат-боти, які копіюють фірмовий стиль фінустанови.
Власники київських квартир почали підвищувати орендну плату: де винаймати дешевше
Оренда квартир у Києві знову подорожчала, але не всіх об'єктів. Вартість найпопулярнішого серед орендарів бюджетного житла зросла на 10%. Натомість цінники в преміумсегменті дещо просіли. Що відбувається на столичному ринку житла і як рухатимуться орендні ставки надалі, з’ясовував «Мінфін».
Українці у квітні продали рекордну суму готівкової валюти — НБУ
У квітні 2025 року обсяги купівлі валюти населенням України перевищили обсяги продажу на $189,51 мільйона, що стало найнижчим показником із серпня 2023 року. На тлі зниження курсу гривні попит на валюту знизився, а обсяги продажу зросли. Українці купили готівкової валюти на $1,73 мільярда, а продали — на $1,54 мільярда, що стало рекордом із початку повномасштабної війни.
Баффет залишає Berkshire: що він сказав перед відходом про долар і стратегії інвестування
Індекс широкого ринку S&P 500 у п'ятницю, 2 травня, зріс дев'ятий день поспіль: це стало його найтривалішим підйомом майже за 21 рік. Однак початок тижня розвіяв цей позитив. Ф'ючерси на американські акції у понеділок знизилися на заявах Трампа про торгові переговори з Китаєм, інвестори зосередилися на звіті про доходи корпорацій та сигнали від ФРС, який цього тижня оголосить своє рішення щодо відсоткових ставок.
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