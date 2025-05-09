Головне за тиждень: Інфляція в Україні, угода про копалини та міжнародні резерви

У квітні 2025 року інфляція в Україні склала 0,7% за місяць, а в річному вимірі прискорилася до 15,1%, порівняно з 14,6% у березні. Про це пише Державна служба статистики.

ЄС виділить майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України

Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Біткоїн відновився до $100 тисяч

Біткоїн відновився до $100 тис 8 травня на тлі заяви Дональда Трампа, що тарифи для Китаю можуть бути переглянуті. Вночі на 9 травня ціна першої криптовалюти зросла до $104 тис, але на момент написання новини, вартість BTC становить $102 тис.

Україна розглядає перехід від долара до євро на тлі геополітичних змін — Пишний

Україна почала розглядати можливість відмови від долара США, потенційно прив’язавши свою валюту тісніше до євро через фрагментацію світової торгівлі та посилення зв’язків із Європою, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у коментарі Reuters.

Рада підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною

8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною. «За» законопроєкт проголосувало 338 народних депутатів.

«Угода про копалини»: Як США та Україна будуть ділити прибутки — пояснення Мінекономіки

Україна та США підписали угоду про надра. В уряді пояснили, яким чином будуть розподілятися прибутки між сторонами в рамках договору. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіли міністр економіки Юлія Свириденко та торговий представник України Тарас Качка.

4 марки, які злетіли в ціні під час війни

На численні прохання читачів продовжуємо розмову про нестандартні інвестиції. Цього разу поговоримо про українські марки останніх років, які стали не лише дуже популярними серед українців, а й серйозною та високоприбутковою інвестицією для їхніх власників.