Українці у квітні продали рекордну суму готівкової валюти — НБУ

У квітні 2025 року обсяги купівлі валюти населенням України перевищили обсяги продажу на $189,51 мільйона, що стало найнижчим показником із серпня 2023 року. Про це свідчать дані НБУ .

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Динаміка валютного ринку

На тлі зниження курсу гривні попит на валюту знизився, а обсяги продажу зросли. Українці купили готівкової валюти на $1,73 мільярда, а продали — на $1,54 мільярда, що стало рекордом із початку повномасштабної війни. «Обсяги продажу готівкової валюти населенням минулого місяця стали найбільшими від початку повномасштабної війни», — зазначає НБУ. Безготівкової валюти було придбано на $339 мільйонів, а продано — на $337,3 мільйона.

Загальні тенденції

Від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $3,35 мільярда. Зростання продажу валюти може бути пов’язане зі змінами курсових очікувань та економічною ситуацією в країні.