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7 травня 2025, 14:23

Україна з початку року збільшила імпорт газу у 10 разів

Імпорт природного газу до України з початку 2025 року склав 1,12 млрд куб м станом на 5 травня. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги імпорту зросли майже в 10 разів — зі 118 млн куб м у 2024 році до 1,12 млрд куб м у 2025 році. Про це свідчать дані ExPro.

Імпорт природного газу до України з початку 2025 року склав 1,12 млрд куб м станом на 5 травня.
Фото: freepik.com

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Причини збільшення імпорту

Суттєве зростання обсягів імпорту газу у 2025 році пов’язано з потребою в ресурсі на опалювальний сезон 2024−2025 рр. після пошкодження видобутку внаслідок російських атак у лютому.

Так, у лютому імпорт газу склав 512 млн куб м, що стало найвищим рівнем з вересня 2023 року. Україна також розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, імпортуючи природний газ для створення резервів на наступну зиму.

Основну частину газу було імпортовано з Угорщини — 669 млн куб м або майже 60% усього імпорту. Крім того, зі Словаччини імпортовано 261 млн куб м газу (23%), а з Польщі — 190 млн куб м (17%).

Хто імпортує газ до України

Основним імпортером природного газу була Група Нафтогаз — майже 900 млн куб м з початку року або 80% усього імпорту. Крім того, окремі приватні компанії імпортували природний газ для подальшого продажу на аукціонах АТ «Укртрансгазу» на «Українській енергетичній біржі».

Варто зазначити, що у квітні-травні єдиним імпортером природного газу є НАК «Нафтогаз України». Крім того, у травні 2025 року компанія має намір імпортувати понад 400 млн куб м природного газу з Угорщини та Польщі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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