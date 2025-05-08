4 марки, які злетіли в ціні під час війни

На численні прохання читачів продовжуємо розмову про нестандартні інвестиції. Цього разу поговоримо про українські марки останніх років, які стали не лише дуже популярними серед українців, а й серйозною та високоприбутковою інвестицією для їхніх власників.

Для такого огляду я вибрав декілька цікавих варіантів:

Кіборги

Марки вийшли в обіг 22 січня 2020 року. Героїчна оборона Донецького аеропорту, яка стала символом відваги та стійкості українських військових, тривала з травня 2014 року до січня 2015 року. У народі захисників Донецького аеропорту назвали «кіборгами», і Укрпошта у 2020 році випустила присвячений ним аркуш марок та пам'ятний конверт зі спеціальними гасіннями.

Тираж марок був розкуплений колекціонерами дуже швидко, але бажаючі все ж таки реально могли їх купити у філателістичному магазині на київському Головпоштамті. У результаті аркуш із 9 марок коштував близько 180 гривень, а спеціальний тематичний конверт «Перший день» до 10 гривень.

Наразі ця позиція серед колекціонерів є надзвичайно популярною і такий аркуш марок коштує на різних аукціонних майданчиках від 3 500 гривень до 4 600 гривень і навіть вище. А конверт першого дня (КПД) зі спецгасінням Київ — близько 1 500−1 600 гривень.

У результаті вартість аркуша марок зросла щонайменше в 19 разів, а конверта з гасінням (1 марка+конверт, погашені спеціальним штемпелем) — щонайменше у 50 разів, порівнюючи з початковими вкладеннями колекціонера. Причому сказати, що на аукціонних майданчиках із тисячами найменувань дуже багато пропозицій саме позиції «Кіборги», не можна. Зазвичай це 2−4 продавці максимум.

Російський воєнний корабель іди… (2 листи марок)

Випущено 12 квітня 2022 року тиражем по 500 тисяч кожної. Мабуть, найвідоміша марка України. Коли бої з агресором йшли буквально на околицях столиці, «червона» лінія метро «Академмістечко-Лісова» працювала лише з метро «Берестейська», за цими двома аркушами марок люди з усіх частин міста приходили на Головпоштамт та стояли кілометрові черги із записом за номерами.

Марка виявилася пророчою, і вже 23 травня Укрпошта випустила її продовження «Російський воєнний корабель… Все». На піку ажіотажу вартість квітневого випуску «Російський воєнний корабель іди…» у колекціонерів доходила до 10 000−12 000 гривень і більше, за первісної вартості 2-х листів на Укрпошті — близько 500 гривень.

Навіть зараз, коли основна частина бажаючих вже має їх у колекціях, — вартість комплекту з двох листів перебуває в межах 4 000−6 000 гривень. А на певному етапі на філателістичному ринку ходили навіть підробки конвертів першого дня (КПД) із цими двома марками за цінами в декілька тисяч гривень.

Читайте також: Ціни на іноземні монети із золота злетіли: як знаходити перспективні варіанти

Поштовий блок «Медобори»

Навряд чи сама Укрпошта, коли готувала цей випуск, могла собі уявити, яка доля чекає на цей тепер уже унікальний блок марок. Початковий тираж блоку було надруковано в межах 20 тисяч екземплярів із номіналом, який вказано буквою «V» (номінал 12 гривень станом на весну 2022 року за тарифами Укрпошти) та планувався до випуску в обіг 25 лютого 2022 року.

Але війна стала на заваді це зробити, а номінал «V» почав асоціюватися в Україні зі знаками на військовій техніці окупантів. Укрпошта ухвалила рішення про знищення практично всього тиражу цього блоку та виведення його з обігу. У результаті 28 вересня 2022 року спеціальна комісія знищила блоки і марки, що ще були в Укрпошті, в кількості 18 534 блоки, а в обіг встигли надійти і було реалізовано 1 466 блоків. Ось саме ці 1466 блоки стали одними з найбажаніших екземплярів у будь-якій колекції філателістів України.

Так, досить звичайний та недорогий блок вартістю 60 гривень (5 марок по 12 гривень) виявився перлиною філателії України і тепер продається в межах 9 000−10 000 гривень. Причому вже є маса різного рівня якості його підробок. Тому під час його придбання навіть досвідчені колекціонери вважають за краще вимагати його експертизу на справжність.

Олекса Новаківський (150 років від дня народження)

Ця марка та листи з нею теж потрапили в унікальну ситуацію через війну. Марка була випущена в обіг 14 березня 2022 року та також мала номінал «V», а тираж — 130 000 штук.

Після рішення Укрпошти про вилучення марок із цим знаком із обігу з'ясувалося, що частину тиражу — 29 270 штук — уже було розвезено по областях та реалізовано. І навіть деякі з цих марок пройшли поштове гасіння, тобто були використані. Також встигли погасити КПД (конверт першого дня), присвячений цій пам'ятній даті.

Потім було вилучено з обігу 100 730 штук, що залишилися. У результаті аркуші марок і сама марка стали також філателістичним раритетом. А щасливчики, які купили її для колекції або просто для поштового відправлення (і навіть не підозрювали про майбутнє рішення Укрпошти), раптом виявилися власниками дуже недешевої речі.

Особливо ті, хто, окрім самого аркуша марок, встигли купити ще й КПД, а також надіслати своїм друзям поштове відправлення із гасінням реальною поштою цієї марки. Такі конверти тепер теж мають більшу філателістичну цінність — коштують у десятки та сотні разів дорожче, ніж сама марка.

Якщо врахувати, що сама марка коштувала 12 гривень, а конверт першого дня — близько 10 гривень, то витрати колекціонерів, які встигли зробити спеціальне гасіння, становили орієнтовно 22 гривні. Зараз же колекційна вартість навіть найпростіших із подібних пам'ятних конвертів становить близько 700 гривень. Тобто подібна інвестиція окупила себе щонайменше у 30−35 разів за КПД і близько 16,5 разів — за листом із даними марками.

Існує ще безліч марок України, які не лише естетичні та розповідають про історію України, значні військові події, життя відомих людей тощо, але й є гарною інвестицією на майбутнє за відносно невеликі за нинішніми мірками гроші.

Філателісти створили свої клуби практично у всіх великих обласних центрах та у Києві, проводять свої зібрання та виставки, мають місця постійного збору. Дуже сильні філателістичні спільноти є у Києві, Одесі, Дніпрі, Чернівцях, Львові та інших містах України.

Цей ринок, попри війну, залишається досить платоспроможним та ліквідним. А Укрпошта практично щомісяця радує колекціонерів та просто шанувальників української марки своїми унікальними випусками. Наприклад, практично в момент виходу цієї статті, 9 травня, Укрпошта випустить в обіг марку, присвячену Матері «Я живу тобою. До Дня Матері»:

Активно Укрпошта використовує такий формат випуску окремих позицій марок, як «Власна марка». У цих випусках є також багато унікальних та цікавих позицій, які можна розглядати не лише як знаки поштової оплати, а й як вкладення з інвестиційною перспективою.

Сайт «Мінфін» і надалі планує періодично повертатися до теми світової та української філателії, не лише як до предмету вивчення світової та української історії та культури, а й як інвестиційних проєктів як для українських пересічних громадян, так і для колекціонерів. У цих статтях ми плануємо розповісти про нюанси та секрети цього цікавого хобі, яке дозволить не лише долучитися до цього захоплюючого заняття, а й заробити як інвестору.

Що хочу ще обов'язково нагадати нашим читачам: марки — це колекційний матеріал, що вимагає дбайливого та правильного зберігання. Саме від їхнього стану багато в чому залежить остаточна вартість колекції.

Тому, якщо вирішите сформувати свою колекцію або купити декілька позицій саме з інвестиційними цілями, то раджу придбати щонайменше альбом для їхнього правильного зберігання та спеціальний пінцет.

Не м'яти куплені марки, не брати їх руками (краще використовувати бавовняні рукавички, щоб не залишати слідів на клейовій стороні марок) і зберігати подібний альбом із марками в сухому, захищеному від впливу сонячних променів та вологи місці. Про всі подібні нюанси, які допоможуть примножити вкладені в марки кошти, ми говоритимемо в наступних статтях із філателії.