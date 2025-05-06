Заборгованість за кредитом: шахраї розсилають повідомлення від імені Ощадбанку

Українцям надходять повідомлення буцімто від імені Ощадбанку про «заборгованість за кредитом». Такі повідомлення отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Також шахраї створюють фейкові чат-боти, які копіюють фірмовий стиль фінустанови.

«Насправді це чергова шахрайська схема, мета якої — заволодіти банківськими даними користувачів для подальших злочинних дій», — йдеться у повідомленні.

Експерти радять у жодному разі не переходити за посиланнями в таких повідомленнях, не користуватися фейковими чат-ботами та не вводити свої персональні дані.

«Блокуйте номер відправника, від якого надійшло подібне SMS», — наголосили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.