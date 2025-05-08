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8 травня 2025, 14:43

«Угода про копалини»: Як США та Україна будуть ділити прибутки — пояснення Мінекономіки

Україна та США підписали угоду про надра. В уряді пояснили, яким чином будуть розподілятися прибутки між сторонами в рамках договору. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіли міністр економіки Юлія Свириденко та торговий представник України Тарас Качка.

Україна та США підписали угоду про надра.
Фото: ukrinform.ua

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Що відомо

«Це — володіння, управління — все 50/50. Розподіл прибутків лише через 10 років. До цього — тільки інвестиції і тільки в Україну», — розповіла Свириденко.

За словами Качки, на момент підписання частки у США та у Україні в Фонді однакові — 50/50, а далі є можливість вносити ще додаткові внески.

«Вони можуть бути безрозмірні, як з боку США, так і з боку України. Розмір внеску не впливає на те, що управління рівноправне. Він важливий на етапі виплати доходів», — пояснив він.

При цьому за словами Свириденко, кожен — і США, і Україна, отримує 50% акцій цього Фонду.

«Що стосується розподілу прибутків: уявімо, що за 10 років фонд генерує прибуток у 2 млрд доларів. Припустимо, що за цей час США надали додатково 1 млрд доларів допомоги, яка була вкладена у фонд. У такому разі, перш за все, з прибутку повертається ця додаткова сума, яка була внесена — тобто 1 млрд повертається США. А вже залишок прибутку — у цьому прикладі ще 1 млрд — розподіляється порівну, 50/50», — додала вона.

Читайте також: Рада підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною

Нагадаємо

1 травня Україна і США уклали договір про співробітництво. Вона передбачає, зокрема, домовленність щодо надр. З українського боку угоду підписала перший віцепрем'єр Юлія Свириденко, від США — міністр фінансів Скотт Бессент.

Документ передбачає створення Інвестиційного фонду відновлення, до якого спрямовуватиметься 50% роялті, ліцензій та інших платежів від видобутку природних ресурсів в Україні.

Угода поки не набула чинності — її має ратифікувати Верховна Рада. Кабмін уже вніс відповідний законопроєкт до парламенту 2 травня, а саме голосування очікується 8 травня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+59
TAN72
TAN72
8 травня 2025, 14:55
#
В очередной раз нас от…
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
8 травня 2025, 15:31
#
Особенно тебя! ****…
+
0
Zimbabwe
Zimbabwe
8 травня 2025, 15:57
#
Да было дело под Киевом, но потом сбежали обратно в россию
+
+29
juular
juular
8 травня 2025, 15:07
#
Фактически, это соглашение, позволило Зеленскому продолжать войну. Моментально затихли «около"-мирные обсуждения и сплетни. Собственно, чем дольше война, тем дольше Зеленский у власти — прямая корреляция. А недра (если они есть)? —  «Пам'ятай чужинець, тут хазяїн — українець»… ага.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
8 травня 2025, 15:32
#
Да, всё именно так! Иди плакать!)))
+
0
Zimbabwe
Zimbabwe
8 травня 2025, 15:58
#
Не любите вы Зеленского поимел он россию
+
+30
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
8 травня 2025, 15:43
#
«Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?» ©
+
0
kadaad1988
kadaad1988
8 травня 2025, 15:52
#
Очередное наипалово населения Украины.
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