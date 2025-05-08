«Угода про копалини»: Як США та Україна будуть ділити прибутки — пояснення Мінекономіки

Україна та США підписали угоду про надра. В уряді пояснили, яким чином будуть розподілятися прибутки між сторонами в рамках договору. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіли міністр економіки Юлія Свириденко та торговий представник України Тарас Качка.

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Що відомо

«Це — володіння, управління — все 50/50. Розподіл прибутків лише через 10 років. До цього — тільки інвестиції і тільки в Україну», — розповіла Свириденко.

За словами Качки, на момент підписання частки у США та у Україні в Фонді однакові — 50/50, а далі є можливість вносити ще додаткові внески.

«Вони можуть бути безрозмірні, як з боку США, так і з боку України. Розмір внеску не впливає на те, що управління рівноправне. Він важливий на етапі виплати доходів», — пояснив він.

При цьому за словами Свириденко, кожен — і США, і Україна, отримує 50% акцій цього Фонду.

«Що стосується розподілу прибутків: уявімо, що за 10 років фонд генерує прибуток у 2 млрд доларів. Припустимо, що за цей час США надали додатково 1 млрд доларів допомоги, яка була вкладена у фонд. У такому разі, перш за все, з прибутку повертається ця додаткова сума, яка була внесена — тобто 1 млрд повертається США. А вже залишок прибутку — у цьому прикладі ще 1 млрд — розподіляється порівну, 50/50», — додала вона.

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Нагадаємо

1 травня Україна і США уклали договір про співробітництво. Вона передбачає, зокрема, домовленність щодо надр. З українського боку угоду підписала перший віцепрем'єр Юлія Свириденко, від США — міністр фінансів Скотт Бессент.

Документ передбачає створення Інвестиційного фонду відновлення, до якого спрямовуватиметься 50% роялті, ліцензій та інших платежів від видобутку природних ресурсів в Україні.

Угода поки не набула чинності — її має ратифікувати Верховна Рада. Кабмін уже вніс відповідний законопроєкт до парламенту 2 травня, а саме голосування очікується 8 травня.