Біткоїн відновився до $100 тисяч

Біткоїн відновився до $100 тис 8 травня на тлі заяви Дональда Трампа, що тарифи для Китаю можуть бути переглянуті. Про це свідчать дані торгів.

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Вночі на 9 травня ціна першої криптовалюти зросла до $104 тис, але на момент написання новини, вартість BTC становить $102 тис.

Востаннє біткоїн торгувався на такому рівні на початку лютого. Після цього ціна була нижче $100 тис, двічі опускавшись до дна — $74 500 на тлі введення тарифів Трампом для всіх країн.

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