Біткоїн відновився до $100 тис 8 травня на тлі заяви Дональда Трампа, що тарифи для Китаю можуть бути переглянуті. Про це свідчать дані торгів.
9 травня 2025, 8:33
Біткоїн відновився до $100 тисяч
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Вночі на 9 травня ціна першої криптовалюти зросла до $104 тис, але на момент написання новини, вартість BTC становить $102 тис.
Востаннє біткоїн торгувався на такому рівні на початку лютого. Після цього ціна була нижче $100 тис, двічі опускавшись до дна — $74 500 на тлі введення тарифів Трампом для всіх країн.
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Джерело: Мінфін
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