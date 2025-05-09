ЄС виділить майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України

Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру», — зазначив прем'єр.

За його словами, 1 мільярд євро з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою «данською моделлю» — безпосередньо в українських виробників.

Очільник уряду підкреслив, що це не просто посилить здатність України до захисту, а й стимулюватиме економіку та інновації в оборонно-промисловому комплексі.

Ще понад 600 млн євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси, понад 200 млн євро — на посилення української ППО.

«Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро», — заявив Шмигаль.