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7 травня 2025, 16:55

Міжнародні резерви в квітні зросли на понад 10%

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 683,1 млн. У квітні вони зросли на 10,2%. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46 683,1 млн.
Фото: depositphotos

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Чим зумовлене зростання

Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $6 347,6 млн. З цієї суми:

  • $4 861,6 млн — від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $1294,0 млн — від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;
  • $192 млн — від розміщення валютних ОВДП.

Крім того, Україна отримала $992 млн відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $517,9 млн з яких:

  • $299,2 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $169,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $49,4 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $82,1 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

У квітні порівняно з березнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 17,1%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $2 208,7 млн та викупив до резервів $17,5 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
TAN72
TAN72
7 травня 2025, 17:09
#
Ещё бы написали какой общий долг🤔
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