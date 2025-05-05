Баффет залишає Berkshire: що він сказав перед відходом про долар і стратегії інвестування

Індекс широкого ринку S&P 500 у п'ятницю, 2 травня, зріс дев'ятий день поспіль: це стало його найтривалішим підйомом майже за 21 рік. Однак початок тижня розвіяв цей позитив. Ф'ючерси на американські акції у понеділок знизилися на заявах Трампа про торгові переговори з Китаєм, інвестори зосередилися на звіті про доходи корпорацій та сигнали від ФРС, який цього тижня оголосить своє рішення щодо відсоткових ставок.

Баффет залишає посаду голови Berkshire

3 травня відбулися щорічні збори Berkshire Hathaway, так звані «Вудсток для капіталістів», на яких Воррен Баффет оголосив про намір до кінця року передати посаду гендиректора своєму наступнику Грегу Абелю. Баффет очолював Berkshire 60 років.

За інвестиціями мільярдера з легендарним хистом стежать учасники ринку у всьому світі, але після зміни керівництва рішення прийматиме Абель, пообіцяв Баффет, хоча й сказав, що «залишатиметься поруч». Він також не планує продавати жодної акції зі свого пакета після залишення посади.

62-річний Грег Абель прийшов до Berkshire Hathaway у 1999 році, коли компанія купила контрольний пакет у MidAmerican Energy, де він був топменеджером. Пізніше MidAmerican Energy перетворилася на Berkshire Hathaway Energy: Абель очолив цю компанію і почав займатися нестраховими операціями конгломерату, у тому числі в енергетичній, комунальній та транспортних галузях. У 2018 році він увійшов до складу ради директорів Berkshire Hathaway.

Однією з ключових ролей Абеля в Berkshire останніми роками була його участь у купівлі акцій п'яти японських торгових компаній, зазначає CNBC. Йдеться про Mitsubishi, Marubeni, Mitsui, Itochu та Sumitomo, папери яких Berkshire Hathaway купила ще у 2020 році. Згодом інтерес конгломерату до них зріс ще більше. На думку Абеля, ці компанії залишаться у портфелі Berkshire на десятиліття.

Попри хвилюючу новину про зміну керівництва, не менш цікавою для тисяч інвесторів була традиційна промова Баффета, в якій він коментує головні події американської та світової економіки. Ось ключові меседжі його травневого виступу:

Про долар. На торгах 3 квітня індекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), який показує динаміку долара щодо кошика валют великих торгових партнерів США, зазнав рекордних втрат за останні 20 років. У звітності за перший квартал Berkshire повідомив, що втратив понад $700 млн через валютну переоцінку.

Проте, як випливає із повідомлень його голови, Berkshire Hathaway не вживає спеціальних заходів, щоб мінімізувати вплив валютного чинника на прибуток у звітності. Проте Баффет висловив занепокоєння через ризики послаблення долара.

«Звичайно ж, ми не хотіли б володіти чимось, що, на нашу думку, було б у валюті, яка насправді котиться до пекла. І це головне, що нас непокоїть у валюті Сполучених Штатів. Я маю на увазі тенденцію уряду згодом девальвувати свою валюту. Немає такої системи, яка перемогла б це», — вважає Баффет. Він додав, що проблема спостерігається не лише у США, а й в інших країнах.

Про стратегію на фондовому ринку в період турбулентності. Нещодавній обвал на фондових ринках, спровокований оголошенням масштабних мит США щодо цілої низки країн, Баффет не вважає грандіозним. «Те, що сталося за останні 30−45 днів, — це насправді ніщо», — сказав він, зазначивши, що акції Berkshire Hathaway за 60 років його управління компанією тричі падали вдвічі.

«У людей є емоції, але, коли ви інвестуєте, їх потрібно залишати за порогом», — порадив гуру. У світі, а отже, і на фондовому ринку, відбуваються несподівані події, нагадав голова Berkshire, і для людини, яка радіє, коли все добре, і лякається, коли все погано, фондовий ринок — це «жахливе місце».

«Якщо зміни у світі змушують вас змінювати свої інвестиційні цілі, то настав час поглянути на речі інакше. Якщо для вас має значення, впали ваші акції на 15% чи ні, отже, вам потрібно виробити дещо іншу інвестиційну філософію, — попередив Баффет. — Світ не підлаштовуватиметься під вас. Вам доведеться підлаштовуватися під світ».

Як молодим інвесторам потрібно формувати свій інвестиційний підхід. Відповідаючи на це питання, Баффет зазначив, що величезне значення має коло спілкування: «Ви повинні оточувати себе тими, хто кращий за вас. Ви рухатиметеся в тому напрямку, в якому йдуть люди, з якими ви пов'язані».

Його головна порада щодо вибору професії та початку кар'єри — «займатися тим, що вам подобається».

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Про швидкість прийняття інвестиційних рішень. Коментуючи, чи доречно виявляти нетерпіння в інвестуванні, Баффет, відомий своєю обережністю, сказав, що іноді треба діяти швидко. За його словами, Berkshire заробила багато грошей завдяки готовності оперативно ухвалювати рішення. Коли з'являється хороша нагода, «ось тоді не варто бути терплячим. Терпіння потрібно, щоб дочекатися [таких] поодиноких випадків», — каже Баффет.

Сам «Оракул із Омахи» поки що вважає за краще сидіти в кеші. Станом на перший квартал 2025 року запас коштів на рахунках Berkshire Hathaway збільшився на понад $10 млрд, досягнувши рекордних $347,7 млрд.

Баффет поки що не визначився, коли Berkshire Hathaway інвестуватиме вільні кошти, але припустив, що така можливість може з'явитися протягом наступних п'яти років: «Це навряд чи відбудеться завтра. Це не так малоймовірно станеться через п'ять років».

Голова Berkshire також посміявся з теорії, нібито він планує притримати готівку до зміни керівництва, що дозволить його наступнику Грегу Абелю зробити великий крок.

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Торгові війни: переговори США та Китаю відкладаються

Виступаючи в неділю на борту літака Air Force One, Трамп сказав, що веде переговори з Китаєм та низкою інших країн щодо торговельних угод. Але додав, що його головним пріоритетом є завершення угоди з Пекіном, яка стала однією з центральних цілей його зусиль щодо запровадження підвищених мит.

Китайські офіційні особи, зі свого боку, заявили, що вони «оцінюють» пропозицію Вашингтона обговорити це питання, але заявили США, що не варто займатися «вимаганням і примусом».

Водночас голова Білого дому знайшов застосування новим митам у ще одному секторі: 100-відсотковим митом обкладатимуться фільми, зроблені за межами США, пише Reuters. Трамп написав у соцмережі Truth Social, що американська кіноіндустрія помирає «дуже швидкою смертю» через субсидії та стимули, які інші країни надають кіновиробникам.

Президент доручив профільним відомствам, включаючи міністерство торгівлі, негайно розпочати процедуру запровадження мит на зарубіжні фільми, що поставляються до США. Міністр торгівлі Говард Латник заявив у соцмережі X: «Ми вже працюємо над цим».

Поки що незрозуміло, чи стосуватимуться мита стрімінгових сервісів чи тільки фільмів у кінотеатрах, а також як розраховуватиметься ставка — від виробничого бюджету чи касових зборів, зазначає агентство.

100 днів президентства Трампа: переможці та ті, хто програли, серед акцій

29 квітня виповнилося 100 днів із того часу, як Дональд Трамп вдруге офіційно обійняв посаду президента США. CNBC проаналізував динаміку акцій, що входять до індексу S&P 500, і з'ясував, які папери показали найкращі та найгірші результати за перші 100 днів після повернення Трампа до Білого дому. Для розрахунків використовувалися рівні закриття торгів 17 січня — останнього торгового дня перед інавгурацією.

Найбільше падіння — у акцій виробника взуття Deckers Outdoor, які втратили після інавгурації Трампа 48% вартості. Серед тих, хто програв, також папери Tesla, капіталізація якої за 100 днів президентства Трампа знизилася приблизно на третину.

Серед найгірших CNBC називає папери авіакомпаній Delta та United Air Lines, які втратили понад 36%.

Лідером зростання став розробник софту зі штучним інтелектом Palantir, акції якого злетіли на понад 57%, продовживши позитивну динаміку минулого року. Акції Netflix зросли після інавгурації Трампа на понад 28%.

До списку акцій, що виграли, потрапили також папери, які вважаються «захисними активами», пише CNBC. Наприклад, акції тютюнового гіганта Philip Morris подорожчали на 40%, а папери телекомунікаційної компанії AT&T додали понад 20%.

Злети та падіння тижня на американському фондовому ринку

«Мінфін» вже традиційно вибрав акції, які показали найпомітнішу динаміку на американському фондовому ринку за минулий тиждень.

Поштовхом до зростання акцій застосунку для вивчення мов Duolingo (DUOL) стало повідомлення компанії про сильні результати за перший квартал 2025 року, які значно перевершили очікування аналітиків щодо продажів, прибутків та EBITDA.

Duolingo запустив 148 нових курсів, розроблених за допомогою генеративного ШІ, повідомила компанія. Це дозволило їй у понад двічі збільшити загальну кількість своїх курсів.

Зокрема, носії іспанської, португальської та інших європейських мов тепер можуть вивчати японську, корейську та китайську. А тим, хто розмовляє азіатськими мовами, стали доступні найпопулярніші світові мови, окрім англійської, — наприклад, іспанська, французька та італійська.

Це наймасштабніше розширення контенту за всю історію Duolingo, яке дозволить охопити понад 1 млрд потенційних учнів у всьому світі, заявила компанія.

Навіть за мірками Кремнієвої долини, Duolingo виділяється своїм агресивним прагненням запровадити ШІ до всіх аспектів свого бізнесу, пише Bloomberg. 28 квітня компанія опубліковала внутрішній лист голови Duolingo Луїса фон Ана, в якому він назвав використання алгоритмів для прискорення створення контенту «одним із найкращих рішень за останній час», навіть якщо це означає «періодичні невеликі втрати у якості».

Минулого тижня компанія запустила шаховий курс у бета-версії для користувачів iOS, причому він був розроблений не інженерами, а менеджером продукту та дизайнером за допомогою інструменту Cursor AI, зазначив Bloomberg.

Однак не всі користувачі підтримують перехід на ШІ: деяким із них не подобається, що компанія робить ставку на кількість на шкоду якості, зазначає Bloomberg.

Представник Duolingo заявив агентству, що підрядники, як і раніше, беруть участь у створенні контенту: «Ми ретельно тестуємо весь контент — створений як людьми, так і ШІ — і ми не маємо даних, що штучний інтелект робить більше помилок».

Підтримали зростання ціни акцій DUOL позитивні оцінки аналітиків.

30 квітня аналітик DA Davidson підтвердив рекомендацію «Купляти акції» Duolingo (рейтинг Buy) із цільовою ціною $410.

23 квітня Morgan Stanley почав відслідковувати акції Duolingo і відразу надав їм рейтинг Overweight (порада «Купляти») з цільовою ціною $435. Це стало найвищим таргетом для паперів Duolingo на Волл-стріт, писав CNBC із посиланням на дані LSEG.

Жоден із аналітиків, які відстежують акції Duolingo, не радить зараз продавати їх, показує MarketWatch. Більшість — 16 аналітиків — пропонують купувати акції компанії (Buy та Overweight). Решта рекомендують тримати (Hold).

Акції CoreWeave (CRWV), провайдера хмарних обчислень у галузі штучного інтелекту, підскочили на хвилі відмінних звітів про доходи його найбільших клієнтів — Microsoft (MSFT) та материнської компанії Facebook Meta Platforms (META).

CRWV є новачком на фоновому ринку. Компанія створена в США у 2017 році та спеціалізується на високопродуктивних обчисленнях, машинному навчанні та рендерингу. CoreWeave однією з перших почала використовувати графічні процесори Nvidia в центрах обробки даних, передбачивши зростання попиту на них для роботи зі штучним інтелектом, зазначає Bloomberg.

Зараз на основі чипів Nvidia CoreWeave будує центри обробки даних, пропонуючи обчислювальні потужності для завдань, пов'язаних зі ШІ. Серед інвесторів компанії — Nvidia, Cisco Systems, Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street, Fidelity Management & Research та Lykos Global Management.

У березні CoreWeave підписала угоду про партнерство із OpenAI на суму $11,9 млрд. У рамках угоди стартап надав свою серверну інфраструктуру для навчання моделей штучного інтелекту OpenAI. Окрім того, OpenAI отримав акції CoreWeave на суму $350 млрд.

Попри таку серйозну підтримку, старт CoreWeave на фондовому ринку був невдалим. У ході проведеного наприкінці березня IPO стартап залучив $1,5 млрд, замість спочатку запланованих $4 млрд, і продав менше акцій, ніж прогнозувалося раніше.

Тепер же, «із огляду на зростання CoreWeave у четвер, найбільший різкий стрибок із 2 квітня, акції торгуються близько $45, що на $5 вище за ціну IPO», — пише CNBC.

За даними MarketBeat, на основі 15 оцінок аналітиків Волл-стріт для CRWV консенсус-рейтинг акцій — «Утримувати». Серед 15 аналітиків 8 дали рейтинг «Утримувати», 7 — рейтинг «Купувати».

CoreWeave опублікує свій перший звіт про прибутки та збитки як публічної компанії 14 травня.

Акції компанії Tenet Healthcare (THC), що надає медичні послуги, також зростали на хорошому звіті, який перевершив очікування аналітиків. Прибуток на акцію (EPS) склав $4,36, проти прогнозованих $3,11, що на 40% вище за очікування. Виторг — $5,22 млрд, проти $5,15 млрд консенсус-прогнозу.

Tenet Healthcare зросла на 11,8% із початку року, але за ціною $139,96 за акцію вона все ще торгується на 16,9% нижче за свій 52-тижневий максимум у $168,52 у листопаді 2024 року.

Компанія позитивно оцінюється аналітиками. 9 квітня Guggenheim розпочав покриття акцій Tenet Healthcare з рекомендацією «Купувати» і встановив цільову ціну $165. Пізніше, 30 квітня, його експерти підвищили цільову ціну до $180, наголосивши на сильних фінансових результатах THC за перший квартал 2025 року.

30 квітня 2025 року UBS підвищив цільову ціну на акції Tenet Healthcare із $217 до $230, зберігши рекомендацію «Купувати». Barclays збільшив цільову ціну на акції Tenet Healthcare зі $161 до $171, зберігши рейтинг «Надлишкова вага» (Overweight), що вказує на позитивний погляд на акції компанії.

RBC Capital підвищив цільову ціну на акції компанії зі $183 до $189, підтвердивши рейтинг «Вище ринку» (Outperform), що відображає очікування подальшого зростання акцій.

Головні події прийдешнього тижня

Головною подією цього тижня стане засідання Комітету з відкритих ринків Федрезерва США. Волл-стріт не має сумнівів, що 7 травня він залишить ключову ставку без змін. Інтрига полягає в тому, якою буде тональність супровідної заяви ФРС та які відповіді дасть на брифінгу голова відомства Джером Пауелл: якщо регулятор визнає за потрібне компенсувати економічну шкоду від мит, він може просигналізувати про зниження ставки в майбутньому, пише The Wall Street Journal.

У понеділок, 5 травня, Інститут управління постачанням (ISM) публікує індекс ділової активності у сфері послуг США за квітень. Консенсус-прогноз — 50,3 пункта, трохи нижче за березневе значення, пише Barron's.

У вівторок, 6 травня, вийдуть березневі дані щодо промислового виробництва у Франції, а також дані щодо інфляції цін виробників єврозони за березень. Також будуть опубліковані остаточні індекси ділової активності (PMI) у Франції, Німеччині та єврозоні за квітень.

У середу, 7 травня, вийде березнева статистика з роздрібних продажів у єврозоні, виробничих замовлень у Німеччині та зовнішньої торгівлі Франції.

У четвер, 8 травня, Банк Англії ухвалить рішення щодо ставки. Ймовірність зниження на 0,25 п.п. — до 4,25% — оцінюється трейдерами в 95%. У Німеччині представлять дані щодо промислового виробництва за березень.

У п'ятницю, 9 травня, у Китаї вийде статистика щодо зовнішньої торгівлі за квітень. «Ми нарешті побачимо, як різке підвищення мит вплинуло на торгівлю в найбільшій економіці Азії», — заявила команда економістів ING. Їхній прогноз — двозначне падіння експорту та імпорту у річному вимірі. Постачання до США, на які припадає 14−15% китайського експорту, у квітні могли практично зупинитися, зазначає ING.