Інфляція в Україні прискорилась до 15,1%

У квітні 2025 року інфляція в Україні склала 0,7% за місяць, а в річному вимірі прискорилася до 15,1%, порівняно з 14,6% у березні. Про це пише Державна служба статистики.

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Динаміка цін

Базова інфляція у квітні становила 0,4% порівняно з попереднім місяцем, а з початку року досягла 3,9%. На споживчому ринку продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,8%. Найбільше зросли ціни на свинину та фрукти — на 7,9%, а також на м’ясо птиці, цукор, яловичину, рибу, хліб, сало, макарони, овочі та безалкогольні напої — на 0,8−3,6%. Водночас яйця, рис і масло подешевшали на 0,2−2,5%.

Зміни в інших категоріях

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,3%, зокрема тютюнові вироби — на 2,2%. У транспортному секторі ціни знизилися на 0,3% завдяки здешевленню палива та мастил на 2,2%, але проїзд в автодорожньому та залізничному транспорті подорожчав на 0,9% і 0,8% відповідно.