Рада підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною

8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною.

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Що відомо

«За» законопроєкт проголосувало 338 народних депутатів.

«Ця угода зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на великі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії в Україну, та у прагненні до мирної, суверенної та стійкої України», — йдеться в документі.

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Нагадаємо

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів у разі ратифікації Верховною Радою у четвер відповідної міжурядової угоди.

1 травня Україна і США уклали договір про співробітництво. Вона передбачає, зокрема, домовленність щодо надр. З українського боку угоду підписала перший віцепрем'єр Юлія Свириденко, від США — міністр фінансів Скотт Бессент.

Документ передбачає створення Інвестиційного фонду відновлення, до якого спрямовуватиметься 50% роялті, ліцензій та інших платежів від видобутку природних ресурсів в Україні.