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8 травня 2025, 14:27

Рада підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною

8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною.

8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною. ► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси« За» законопроєкт проголосувало 338 народних депутатів.
Фото: rbc.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«За» законопроєкт проголосувало 338 народних депутатів.

«Ця угода зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на великі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії в Україну, та у прагненні до мирної, суверенної та стійкої України», — йдеться в документі.

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Нагадаємо

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів у разі ратифікації Верховною Радою у четвер відповідної міжурядової угоди.

1 травня Україна і США уклали договір про співробітництво. Вона передбачає, зокрема, домовленність щодо надр. З українського боку угоду підписала перший віцепрем'єр Юлія Свириденко, від США — міністр фінансів Скотт Бессент.

Документ передбачає створення Інвестиційного фонду відновлення, до якого спрямовуватиметься 50% роялті, ліцензій та інших платежів від видобутку природних ресурсів в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+30
Zimbabwe
Zimbabwe
8 травня 2025, 14:28
#
Бедный Порошенко так хотел Украине нагадить
+
+15
Zimbabwe
Zimbabwe
8 травня 2025, 14:29
#
Порошенко хотел сорвать угоду по приказу от путина, но не получилось.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
8 травня 2025, 14:42
#
Угрозы отрубить визы подействовали?)
+
+30
financialGenius
financialGenius
8 травня 2025, 14:50
#
Походу за дверями стояло — сбу, беб, набу и другие ведомства, и готовы были арестовать счета кто против в Европе , США и других странах)
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
8 травня 2025, 15:06
#
Да там вообще «похвальное» отсутствие тех кто против. У такого-то противоречивого соглашения.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
8 травня 2025, 15:34
#
**** виднее, как всё было!
+
0
Zimbabwe
Zimbabwe
8 травня 2025, 15:36
#
Соглашение не выгодно только рашке
+
0
Mini Mi
Mini Mi
8 травня 2025, 16:19
#
Да, отдать половину ресурсов это ну очень выгодно. Половину квартиры на меня не отпишите?)
+
0
Zimbabwe
Zimbabwe
8 травня 2025, 15:36
#
А ты стоял у себя дома и оттуда видел как было
+
0
eljaaff
eljaaff
8 травня 2025, 16:09
#
Блин они что ботов на сайтах на эту тему тоже проплатили?
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