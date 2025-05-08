Елітна нерухомість та майже 300 мільйонів: БЕБ арештувало активи Жеваго

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві наклали арешт на комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі столиці, а також на 291 млн грн, що знаходились на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Зазначається, що підприємець та колишній народний депутат наразі переховується закордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це, олігарх продовжив господарську діяльність в країні.

Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.

Зокрема, аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні.

Аби зберегти майно для подальшої передачі в державну власність детективи БЕБ наклали на нього арешт. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці не називають імені підсанкційного олігарха, але за даними ЕП, йдеться про Костянтина Жеваго.

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Як пише Liga.net, за даними судового реєстру, у квітні Голосіївський районний суд Києва наклав арешту на історичну будівлю готелю Військово-Микільського монастиря в центрі Києва.

Будівля належить, ймовірно, пов'язаній з Жеваго компанії «ЗВ Ріелті», яке купило його в грудні 2017 року в Фонду гарантування вкладів під час продажу активів збанкрутілого Дельта Банку.