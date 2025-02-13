В СБУ пояснили, за що ввели санкції проти Порошенка, Жеваго, Боголюбова, Коломойського та Медведчука

Петро Порошенко та бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і Костянтин Жеваго, а також колишній нардеп Віктор Медведчук потрапили під безстрокові санкції через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку. Про це повідомила СБУ.

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Що відомо

СБУ нагадала, що всі підсанкційні особи є фігурантами кримінальних проваджень, які розслідуються різними правоохоронними органами.

Так, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Йдеться про організацію схеми закупівлі вугілля з окупованих територій для Центренерго, що «поставило Україну в енергетичну залежність від рф і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік».

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Коломойському повідомили про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном.