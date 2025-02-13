Петро Порошенко та бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і Костянтин Жеваго, а також колишній нардеп Віктор Медведчук потрапили під безстрокові санкції через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку. Про це повідомила СБУ.
В СБУ пояснили, за що ввели санкції проти Порошенка, Жеваго, Боголюбова, Коломойського та Медведчука
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Що відомо
СБУ нагадала, що всі підсанкційні особи є фігурантами кримінальних проваджень, які розслідуються різними правоохоронними органами.
Так, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
Йдеться про організацію схеми закупівлі вугілля з окупованих територій для Центренерго, що «поставило Україну в енергетичну залежність від рф і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік».
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Коломойському повідомили про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном.
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Коментарі - 9
враження, що поточна влада взагалі за повних дов****ів тримає людей, типу можна зробити шо завгодно, потім сказати якусь хрень, типу «а це не я, це все іпсо» і все буде в порядку
Звісно це все «не через те, що вова вирішив прибрати подалі від себе конкурентів і потенційних ворогів»)))
Зате добре видно, що різні кримінальні провадження закриваються «за браком інформації» і особи, яких намагались притягнути до відповідальності - зараз на керівних посадах.
Як то кажуть — не ту країну назвали «гондурас».