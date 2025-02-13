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13 лютого 2025, 14:27

В СБУ пояснили, за що ввели санкції проти Порошенка, Жеваго, Боголюбова, Коломойського та Медведчука

Петро Порошенко та бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і Костянтин Жеваго, а також колишній нардеп Віктор Медведчук потрапили під безстрокові санкції через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку. Про це повідомила СБУ.

Петро Порошенко та бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і Костянтин Жеваго, а також колишній нардеп Віктор Медведчук потрапили під безстрокові санкції через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку.
Фото: depositphotos

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Що відомо

СБУ нагадала, що всі підсанкційні особи є фігурантами кримінальних проваджень, які розслідуються різними правоохоронними органами.

Так, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Йдеться про організацію схеми закупівлі вугілля з окупованих територій для Центренерго, що «поставило Україну в енергетичну залежність від рф і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік».

Читайте також: Зеленський увів санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука

Коломойському повідомили про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
MAXAOH
MAXAOH
13 лютого 2025, 14:46
#
Ещё зима, а посадки уже начались?)))
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
13 лютого 2025, 14:49
#
Ой та все знают причину
+
+15
Я_ __
Я_ __
13 лютого 2025, 14:56
#
Ні ні, ви не розумієте, це все «іпсо»

враження, що поточна влада взагалі за повних дов****ів тримає людей, типу можна зробити шо завгодно, потім сказати якусь хрень, типу «а це не я, це все іпсо» і все буде в порядку
+
+45
Я_ __
Я_ __
13 лютого 2025, 14:55
#
Ну звісно «віримо» сбу, так само як «віримо» нбу в те що в нас «зростає» економіка, «сповільнюється» інфляція і «зростає» ввп країни))

Звісно це все «не через те, що вова вирішив прибрати подалі від себе конкурентів і потенційних ворогів»)))
+
0
SamBB
SamBB
13 лютого 2025, 14:56
#
Ахаха … запахло виборами і офіс почав легенько очкувати))) Та на 70% оточення сьогоднішнього президента можна такі санкції накласти…
+
0
TAN72
TAN72
13 лютого 2025, 15:13
#
Ахметова забыли🤔
+
+15
SamBB
SamBB
13 лютого 2025, 15:47
#
Бойка, Бужанського,Новинського і ще з сотню якщо покопатись в тому ла…ні
+
0
Riojas
Riojas
13 лютого 2025, 15:13
#
Владимир Виссарионович проводит чистку электорального поля. Не отвлекайтесь, после победы разберемся.
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
13 лютого 2025, 16:28
#
Щось не бачу в пояснювальній СБУ прізвищ Зеленського і міністрів з політиками по всім напрямкам.
Зате добре видно, що різні кримінальні провадження закриваються «за браком інформації» і особи, яких намагались притягнути до відповідальності - зараз на керівних посадах.

Як то кажуть — не ту країну назвали «гондурас».
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