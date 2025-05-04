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4 травня 2025, 11:58

Воррен Баффет іде з посади після 60 років роботи

94-річний американський мільярдер Воррен Баффет повідомив, що йде з посади головного виконавчого директора Berkshire Hathaway та передає повноваження віцеголові компанії Грегу Абелю. Про це повідомляє Reuters.

94-річний американський мільярдер Воррен Баффет повідомив, що йде з посади головного виконавчого директора Berkshire Hathaway та передає повноваження віцеголові компанії Грегу Абелю.
Фото: depositphotos

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Деталі

Рішення мільярдера завершує епоху для Berkshire після 60 років керування Баффета, що зробили його одним з найвідоміших і найшанованіших інвесторів у світі.

«Я думаю, що настав час, коли Грег має стати головним виконавчим директором компанії наприкінці року», — сказав Баффет, завершуючи щорічні збори Berkshire у суботу, 3 травня.

Він додав, що все ще «залишатиметься тут і, можливо, буде корисним у кількох випадках», але «остаточне слово» буде за Абелем.

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За словами Баффета, Абель і більшість ради директорів Berkshire не знали про його плани до оголошення, хоча мільярдер повідомив про це своїм двом дітям, які є директорами.

Рада директорів Berkshire збереться в неділю, 4 травня, щоб обговорити перехід.

62-річний Абель обіймав посаду віцеголови Berkshire з 2018 року, а у 2021 році був призначений очікуваним наступником Баффета на посаді головного виконавчого директора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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