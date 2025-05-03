Уряд затвердив положення про «ПлейСіті»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 травня 2025, 13:16

Уряд затвердив положення про «ПлейСіті»

Кабінет міністрів визначив основні задачі для державного агентства «ПлейСіті», створеного замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Кабінет міністрів визначив основні задачі для державного агентства «ПлейСіті», створеного замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

«Державне агентство „ПлейСіті“ стало на крок ближчим до запуску. Уряд затвердив, як саме працюватиме агентство та чим займатиметься. Його мета — навести лад у сфері грального бізнесу й збільшити податкові надходження до бюджету», — йдеться в повідомленні.

Так, серед основних завдань перед створеною установою покладені обов’язки контролю за ринком азартних ігор через онлайн-моніторинг.

Також агентство займатиметься видачою ліцензій, виявленням та закриттям нелегальних казино, запровадженням штрафних санкцій за порушення умов ліцензії. Матиме «ПлейСіті» повноваження нагляду за проведенням держлотерей, захисту прав гравців, ведення реєстрів.

Читайте також: Кабмін ліквідовує КРАІЛ

Наголошується, що «ПлейСіті» розпочне роботу після затвердження структури та формування команди.

Нагадаємо

25 березня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Після завершення ліквідації функції КРАІЛ перейдуть до новоствореного державного агентства ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Діяльність агентства координуватиме Мінцифра.

«Мінфін» писав, що Кабмін створив державне агентство ПлейСіті, яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

У січні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д про посилення контролю на гральному ринку. Зокрема, закон ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами