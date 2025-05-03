Уряд затвердив положення про «ПлейСіті»

Кабінет міністрів визначив основні задачі для державного агентства «ПлейСіті», створеного замість Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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Деталі

«Державне агентство „ПлейСіті“ стало на крок ближчим до запуску. Уряд затвердив, як саме працюватиме агентство та чим займатиметься. Його мета — навести лад у сфері грального бізнесу й збільшити податкові надходження до бюджету», — йдеться в повідомленні.

Так, серед основних завдань перед створеною установою покладені обов’язки контролю за ринком азартних ігор через онлайн-моніторинг.

Також агентство займатиметься видачою ліцензій, виявленням та закриттям нелегальних казино, запровадженням штрафних санкцій за порушення умов ліцензії. Матиме «ПлейСіті» повноваження нагляду за проведенням держлотерей, захисту прав гравців, ведення реєстрів.

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Наголошується, що «ПлейСіті» розпочне роботу після затвердження структури та формування команди.

Нагадаємо

25 березня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Після завершення ліквідації функції КРАІЛ перейдуть до новоствореного державного агентства ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Діяльність агентства координуватиме Мінцифра.

«Мінфін» писав, що Кабмін створив державне агентство ПлейСіті, яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

У січні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д про посилення контролю на гральному ринку. Зокрема, закон ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ).