Кабмін створив нового регулятора грального бізнесу замість КРАІЛ

Кабінет міністрів створив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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За його словами, це буде центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Міністерство цифрової трансформації України.

«Утворено Держагентство України „ПлейСіті“, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері», — зазначив Мельничук.

Нагадаємо

У січні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д про посилення контролю на гральному ринку. Зокрема, закон ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ).