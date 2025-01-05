Президент підписав закон про ліквідацію КРАІЛ

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д про посилення контролю на гральному ринку. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з «Голосу».

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Що відомо

Ліквідується Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Замість неї до 1 квітня 2025 року буде створено новий уповноважений орган та масштабне міністерство, яке буде формувати політику у сфері великого бізнесу та лотерей.

Крім того, впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних веб-сайтів/мобільних додатків.

Також забороняється реклама азартних ігор, крім того: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформі та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Деталі

Забороняється також:

• пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

• здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;

• пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

Крім того, забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.

Лотереї підпадають під обмеження обмеження грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносини із країною-агресором, використання банківських розрахунків.