Кабмін ліквідовує КРАІЛ

Кабінет Міністрів ухвалив рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Прийнято рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Установлено, що правонаступником майна, прав і обов’язків Комісії, є Державне агентство ПлейСіті», — зазначив він.

Кабмін також утворив комісію з ліквідації КРАІЛ, а також вніс зміни, повʼязані з ліквідацією Комісії, до низки урядових актів.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що процедура ліквідації КРАІЛ розпочнеться 1 квітня.

Після завершення ліквідації функції КРАІЛ перейдуть до новоствореного державного агентства ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Діяльність агентства координуватиме Мінцифра.

Чому ліквідовують КРАІЛ

Зазначається, що орган був неефективним, тож уряд ухвалив рішення створити державне агентство для реформи сфери грального бізнесу.

Що буде відбуватися після запуску ПлейСіті

Цифровізація видачі ліцензій, що, як очікується, сприятиме усуненню корупційних ризиків і забезпеченню прозорих умов для всіх учасників ринку.

Запровадження механізмів контролю за діяльністю ринку азартних ігор та боротьби з нелегальними казино.

Також зазначається, що буде протидія діяльності казино, пов’язаних із державою-агресором.

Очікується, що завдяки реформі державний бюджет зможе отримувати до 10 млрд грн податків щороку, які будуть спрямовані на потреби Сил оборони.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін створив державне агентство ПлейСіті, яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

У січні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д про посилення контролю на гральному ринку. Зокрема, закон ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ).