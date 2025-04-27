Шахраї використовують нову схему для викрадення персональних даних і доступу до рахунків клієнтів Приватбанку. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Користувачів Приватбанку попередили про нову шахрайську схему
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Як працює схема
Власникам карток Приватбанку з номера 044 364 53 20 телефонують нібито співробітники «служби безпеки «Приватбанку», які повідомляють, що з картки клієнта «протягом останніх 20 хвилин здійснено кілька невеликих транзакції на територію країни-агресора».
Аферисти пропонують скасувати переказ, зробити страхування від шахраїв, і тиснуть на людей, щоб вони негайно виконали їхні вимоги, зокрема записали голосове повідомлення і «верифікували» дані банківської картки.
Для більшої достовірності називають свій «персональний номер», який нібито можна знайти на вебсайті Привату.
У такий спосіб шахраї намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами. Працівники банку ніколи не запитують номер, PIN-код і CVV-код картки.
Громадян закликають у жодному випадку не розголошувати особисту інформацію та не здійснювати фінансові операції під час дзвінків чи повідомлень від невідомих осіб.
У разі дзвінка від шахраї, необхідно зателефонувати до контакт-центру банку та повідоміти про зловмисників. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, варто звернутися до кіберполіції або інших компетентних органів.
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