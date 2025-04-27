Користувачів Приватбанку попередили про нову шахрайську схему

Шахраї використовують нову схему для викрадення персональних даних і доступу до рахунків клієнтів Приватбанку . Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

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Як працює схема

Власникам карток Приватбанку з номера 044 364 53 20 телефонують нібито співробітники «служби безпеки «Приватбанку», які повідомляють, що з картки клієнта «протягом останніх 20 хвилин здійснено кілька невеликих транзакції на територію країни-агресора».

Аферисти пропонують скасувати переказ, зробити страхування від шахраїв, і тиснуть на людей, щоб вони негайно виконали їхні вимоги, зокрема записали голосове повідомлення і «верифікували» дані банківської картки.

Для більшої достовірності називають свій «персональний номер», який нібито можна знайти на вебсайті Привату.

У такий спосіб шахраї намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами. Працівники банку ніколи не запитують номер, PIN-код і CVV-код картки.

Громадян закликають у жодному випадку не розголошувати особисту інформацію та не здійснювати фінансові операції під час дзвінків чи повідомлень від невідомих осіб.

У разі дзвінка від шахраї, необхідно зателефонувати до контакт-центру банку та повідоміти про зловмисників. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, варто звернутися до кіберполіції або інших компетентних органів.

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