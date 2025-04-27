Україна стала «легкою мішенню» для російських хакерів після припинення допомоги США — Bloomberg

США зменшили допомогу Україні в захисті від російських кібератак, що посилить активність підтримуваних Кремлем хакерів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Приблизно за останні п’ять років Агентство США з міжнародного розвитку виділило Україні понад $200 млн на допомогу в галузі кібербезпеки. Крім того, Київ отримував допомогу від Агентства національної безпеки та Кіберкомандування США.

Цю допомогу вважали критично важливою для того, щоб допомогти країні запобігти кібератакам на державних службовців, телекомунікаційні компанії та постачальників енергії, а також для відновлення від наслідків.

За словами восьми осіб, безпосередньо обізнаних із ситуацією, контракти десятків людей, які перебували в Україні та США і надавали технічну допомогу з кібербезпеки на сотнях об'єктів по всій Україні, були скасовані або призупинені.

Зазначається, що США допомагали Україні відбивати російські спроби здійснити диверсії на електростанціях та «проникнути» до Кабінету Міністрів.

Крім того, комп'ютерну техніку та програми, які планували передати Україні для захисту її важливих систем, так і не доставили.

«Легка мішень»

Зменшення підтримки України в кібербезпеці послабить її захист в інтернеті та зробить країну «легкою мішенню» для росії, вважає Єгор Аушев, київський експерт з кібербезпеки, який організував волонтерське «кібервійсько» для боротьби з російськими хакерами.

За його словами, таке раптове припинення фінансування кіберзахисту стало серйозною проблемою.

Що входило до кіберзахисту України

Американська допомога з кібербезпеки включала спеціалізовану підтримку, навчання, обладнання та програмне забезпечення для організацій по всій Україні, у тому числі для десятків державних установ і відомств, а також для ключових постачальників газу та електроенергії, Національного банку та ядерних установ.

За словами джерел, фінансування США стало найбільшим джерелом підтримки України у сфері кібербезпеки. Гранти USAID фінансували кілька ініціатив з кібербезпеки в Україні, деякі з яких були схвалені під час першої адміністрації Трампа, включаючи зусилля щодо захисту виборчої інфраструктури країни та її дипломатичних комунікаційних мереж.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року фінансування USAID на проєкти з кібербезпеки зросло, оскільки російські хакери активізували свої спроби саботувати українські комп’ютерні мережі.

Найбільшим контрактом USAID, пов’язаним з кібербезпекою України, був проект на $128 млн із захисту критичної інфраструктури країни від атак, згідно з документами.

Він був наданий у 2020 році консалтинговій фірмі DAI Global LLC, що базується в Бетесді, штат Меріленд, яка працювала з десятками субпідрядників, щоб забезпечити підтримку кібербезпеки в Україні.

Україна також отримала підтримку від приватного сектору, і, схоже, вона продовжуватиметься. Більш як десяток компаній, серед яких Mandiant, Palo Alto Networks і Symantec Broadcom, надавали допомогу через американську організацію під назвою Cyber Defense Assistance Collaborative (CDAC).