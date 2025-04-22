США вводять захмарні мита на сонячні панелі з Південно-Східної Азії. Ставка сягає 3521%

Сполучені Штати запровадили нові мита на імпорт сонячних панелей із чотирьох країн Південно-Східної Азії, максимальна ставка яких сягає 3521%. Йдеться про Камбоджу, В'єтнам, Малайзію та Таїланд. Про це пише Bloomberg.

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Результати торговельного розслідування

Мита, оголошені 21 квітня 2025 року, стали підсумком річного розслідування, розпочатого за ініціативи американських виробників сонячних батарей ще за президентства Джо Байдена. За даними Міністерства торгівлі США, найвищі ставки застосовуються до Камбоджі — до 3521%, тоді як для Таїланду мито становить 1002%, для В'єтнаму — 914%, а для Малайзії — 250%.

Вплив на ринок відновлюваної енергетики

Хоча нові мита покликані підтримати місцевих виробників, вони створюють проблеми для американських компаній у сфері відновлюваної енергетики, які значною мірою залежали від доступного імпортного обладнання. Політичні зміни в США лише посилюють нестабільність у цьому секторі.

Масштаби імпорту

За даними BloombergNEF, у 2024 році США імпортували сонячне обладнання з Камбоджі, В'єтнаму, Малайзії та Таїланду на суму 12,9 мільярда доларів, що становить приблизно 77% від загального обсягу імпорту сонячних панелей до країни.