Авторинок України: чому до кінця року зросте попит на вживані електрокари та машини зі США

В Україні обвалилися продажі авто — і нових, і вживаних. За даними асоціації Укравтопром, у березні цього року сегмент нових легковиків пішов у мінус на рекордні 30,5%. Спад на «новому» ринку стартував ще на початку цього року, і, за статистикою, ситуація тільки погіршується.

Для порівняння: у січні 2025 року продаж нових авто впав на 1,6%, у лютому — на 10,5%. З огляду на провальний березень, за перший квартал цього року сегмент нових авто втратив, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, 16,3% — дилерам вдалося реалізувати лише 13,7 тис. машин.

Уживаних іномарок продають традиційно більше — із січня до березня 2025 року нових власників знайшли 47 тис. пригнаних із-за кордону авто. Але, порівнюючи з першим кварталом минулого року, продажі впали на 16%.

Головною причиною, через яку українці відкладають придбання авто, є надто високі цінники. Через зростання курсу долара та євро машини різко подорожчали, тоді як доходи більшості українців практично не зростають. Ситуацію можуть посилити «мита Трампа», через які авто в Україні стануть ще дорожчими. Але, наприклад, на вторинному ринку деякі моделі авто зараз, навпаки, дешевшають.

«Мінфін» розбирався, що зараз відбувається на авторинку і чого чекати далі, зокрема, щодо цін на машини.

Цінники відбивають бажання купувати

Донедавна ринок нових авто в Україні зростав, попри війну та економічні труднощі в країні. За даними компанії Autoconsulting, за підсумками 2024 року, було продано 71,3 тис. машин, що майже на 9,6% більше, ніж за 2023 рік (тоді реалізували 65 тис. нових авто).

Втім, уже до кінця минулого року, у грудні, пролунав перший тривожний дзвіночок. Продажі нових авто тоді впали, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року, на 5%. Але експерти пов'язали цей факт із атакою на реєстри Мін'юсту, що, нібито, завадило багатьом українцям поставити машини на облік. Таким чином, мав сформуватися відкладений попит, як це сталося, наприклад, на ринку нерухомості. Там реєстри, що не працювали у грудні, дали значний приріст угод наступними місяцями.

Але на авторинку такого не сталося. Навпаки, з початку 2025 року ситуація почала погіршуватися. У січні, за даними асоціації Укравтопром, продажі нових машин впали на 1,6%, у лютому — на 10,5%, а в березні — на 30,5%.

Як зазначили в пресслужбі компанії «Укравто Груп», негативні тенденції торкнулися також сегменту нових електромобілів (хоча донедавна він активно зростав).

«За підсумками першого кварталу цього року, за електрокарами спостерігається спад продажів на 28%, хоча частка цього сегмента в загальному обсязі реалізації авто залишається досить великою — 14%. Причини спаду в тому, що значні обсяги продажу електромобілів у салонів перехопили неофіційні дилери через майданчики — як цифрові, так і звичайні, з бетону та гравію», — розповіли «Мінфіну» у пресслужбі «Укравто Груп».

На думку продавців, головна причина спаду на ринку нових авто — зростання цін, яке, зі свого боку, провокує зростання курсу долара та євро. Вітчизняні салони змушені переписувати гривневі ціни, які багато водіїв вже просто не можуть наздогнати.

Особливо різко подорожчали автомобілі з Європи. Наприклад, на кінець грудня минулого року офіційний курс євро становив 43,7 гривні, на кінець березня 2025 року — вже 44,7 гривні, а станом на 14 квітня він досяг 46,9 гривні. Тобто середньостатистичне авто за 15 тис. євро, яке на кінець минулого року коштувало 655,6 тис. гривень, у березні цього року подорожчало до 670,5 тис. грн, а у квітні — вже до 703, 5 тис. грн. Тобто плюс майже 48 тис. грн за неповні чотири місяці. У доларах зростання цін не таке велике, але воно теж є.

Це подорожчання нашарувалося на традиційну «автомобільну інфляцію». За словами керівника компанії Autoconsulting Олега Омельницького, нові машини щорічно дорожчають приблизно на 5%. Виробники пояснюють це покращенням комплектації (авто стають «напханішими» електронікою) і зростанням цін на метал і запчастини.

Таким чином, для багатьох українців нові автомобілі стали недоступними. Це підтверджує скорочення на ринку бюджетного сегменту. Загалом, за підсумками першого кварталу цього року вартість середньостатистичного проданого авто збільшилася у доларовому еквіваленті на 7%. Тобто у продажах стає дедалі більше машин середнього класу, і дедалі менше — недорогих моделей.

Як зазначили в пресслужбі «Укравто Груп», ті покупці, які все ж таки прийшли до салонів, змінюють свої переваги. Так, основним драйвером сегмента нових легковиків стали моделі з гібридними силовими агрегатами — їх продажі за перший квартал цього року збільшилися, порівнюючи з аналогічним періодом 2024 року, на 53,2%, а загальна частка у продажах склала 26,8%.

Українці вже не роблять ставку на авто з двигуном внутрішнього згоряння або електрокари, а все частіше хочуть отримати «два в одному» — машину, яка може їздити і на бензині, і на електротязі, що дозволяє диверсифікувати ризики як із можливими проблемами зі звичайним паливом, так і з перебоями з електроенергією.

Також, за словами експертів із «Укравто Груп», водії почали ставитися до купівлі нових авто виваженіше, тому збільшилися терміни прийняття рішень щодо вибору тієї чи іншої моделі.

Надалі, на думку аналітиків цієї компанії, ситуація у сегменті нових авто може ускладнитися. «Мінфін» вже писав, що через «мита Трампа», під які потрапили в тому числі автомобілі, не виключено подорожчання іномарок, причому не лише в США, а й у всьому світі. Таким чином виробники спробують компенсувати очікувані на американському ринку втрати. Щоправда, на глобальному ринку зростання цін становитиме не 25%, як у США, а до 10%, але для більшості водіїв таке подорожчання також є досить вагомим.

«Збільшення мит трансформується у зростання вартості виробництва та роздрібних цін. Ми вважаємо, що кращих цін, аніж є на ринку сьогодні, вже ніколи не буде», — зазначили в «Укравто Груп».

Цікаво, що спад на ринку застав багатьох дилерів зненацька. На хвилі нещодавнього зростання продажів компанії почали будувати плани розвитку. І не скасовують їх, принаймні поки що.

Наприклад, на початку квітня біля аеропорту «Бориспіль» відкрився новий великий дилерський центр «Лексус Київ Аеропорт», а раніше, у березні, компанія Winner повідомила про придбання у колишнього власника — VIDI — будівлі автоцентру Volvo на Бориспільському шосе (у ній працюватиме дилер Volvo від Winner).

«Поява в містечку на Бориспільській трасі нового автосалону Lexus змінює баланс, що встановився, в преміальному сегменті у Київському регіоні. Наразі преміум-сегмент займає 21% у продажах авто загалом у країні. Нові салони додадуть цифри до цього показника», — вважають у Autoconsulting.

Більше електрокарів та авто зі Штатів

На ринку вживаних машин, за словами голови Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, ситуація є стабільнішою, ніж у сегменті нових автомобілів.

За даними асоціації Укравтопром, провал є й там, але він не такий великий. Так, із січня до березня 2025 року було продано 47 тис. пригнаних із-за кордону авто. Порівнюючи з першим кварталом минулого року, продажі впали на 16%.

Втім, Бучацький каже, що просідання продажів авто лише частково пов'язане зі зниженням попиту на них.

«Так, попит на початку року трохи просів на тлі сезонного чинника. Але головною проблемою стали складнощі на митниці. Митники несподівано припинили приймати сертифікати походження на європейські авто, які, згідно із законодавством, дозволяють заощадити на розмитненні машин 10%.

Оскільки автомобілі — товар недешевий, 10% знижки — це чимало. Скажімо, на іномарці за 30 тис. євро реально заощадити 3 тис. євро. Тому багато водіїв та посередників, які вже купили машини в Європі, просто їх не митнили, без огляду на «дисконт», а поставили на європейських майданчиках «на зберігання», чекаючи на кращі часи.

Звідси — мінус за статистикою за січень та лютий. У березні ситуація вирішилася, тому продажі вживаних авто активізувалися, хоча перші два місяці цього року суттєво зіпсували цифри за квартал", — пояснив «Мінфіну» Бучацький.

За даними асоціації «Укравтопром», на відміну від «нового» ринку, продовжує зростати попит на електрокари. Наприклад, у березні український автопарк поповнили майже 3,8 тис. електромобілів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 4% перевищує показники лютого 2025 року. Левова частка — вживані моделі — їх завезли близько 3,9 тис. штук. До першої п'ятірки потрапили: Tesla Model Y, Nissan Leaf, Tesla Model 3, Hyundai Kona, Kia Niro.

За підсумками першого кварталу 2025 року, продажі вживаних електрокарів зросли на 18% — до понад 10,8 тис. штук, а нових — навпаки, впали на 26% (до 1 978 штук).

Бучацький каже, що продаж вживаних електромобілів і надалі зростатиме — аж до кінця цього року. «Оскільки до грудня 2025 року в Україні діють пільги на розмитнення електрокарів, багато хто захоче ними скористатися. Тому що з 2026 року преференції приберуть, і авто на електротязі відразу ж подорожчають на 35%», — зазначив експерт.

Він прогнозує, що зростатимуть також продажі вживаних авто зі США. «На тлі „мит Трампа“ та очікувань щодо подорожчання машин зі Штатів, все більше водіїв хочуть купити машину зі США, за „старим цінником“. До того ж авто зі Штатів зараз цікавіші за ціною, ніж із Європи, через подорожчання євро», — пояснив «Мінфіну» Бучацький.

Зазначимо: за даними «Укравтопрому», з початку року українці «виписали» майже 9 тисяч легковиків із США, з них 42% — електрокари.

Вибір зменшився, але є знижки

Станіслав Бучацький зазначив, що на українському ринку вживаних авто намітилися й інші дуже цікаві тенденції.

По-перше, знизилася загальна кількість оголошень про продаж машин. Наприклад, у лютому їх було 223,8 тис., а в березні — 213,8 тис. Для порівняння: у березні минулого року на інтернет-майданчиках розмістили майже 245 тис. оголошень. Тобто зараз пропонують на продаж на 12,7% менше авто, ніж минулого року.

Експерти пов'язують цей факт із закручуванням податкових гайок. Віднедавна податки з продажу авто нараховуються не за заявленою, а за ринковою вартістю, плюс — збільшився військовий збір. Тому, якщо, наприклад, власник продає друге авто за рік, то йому потрібно платити понад 20% податків із ринкової вартості машини, а це тисячі доларів.

По-друге, у пропозиції зростає частка дуже дешевих (до $2 тис.) та порівняно дорогих (понад $20 тис.) авто. Якщо останніх рік тому було 8,7% у загальній пропозиції, то зараз — 9,2%.

Тобто ринок поляризується — є попит на дешеві та преміальні вживані автомобілі, на який і реагують продавці.

При цьому середній цінник авто, за рахунок збільшення частки преміального сегмента, зріс — наприкінці минулого року він становив $5 750, у березні цього року — $5 900.

Найдешевші, за словами Бучацького, автомобілі з газобалонними установками — там цінник становить у середньому $2,7 тис. Середній чек на бензинові авто — $6 тис. (плюс 3,4% до лютого 2025 року), на дизельні — $7 200 (плюс 2,8% до лютого). Гібридні автомобілі продаються в середньому за $14 тис. (що на 1,4% менше, ніж у лютому цього року). За електрокарами середній цінник — $16,8 тис., що на $800 більше, ніж у лютому.

«Це усереднені ціни. Але буквально у кожному сегменті можна знайти авто, які з початку року впали у ціні. На ринку багато покупців із невеликими бюджетами, тому продавцям доводиться йти на поступки, щоб реалізувати свій автомобіль», — каже Бучацький.