З початку року українці придбали майже 9 тисяч вживаних авто з США

У І кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США, повідомляє Укравтопром.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Які авто обирали

Найбільша частка з цієї кількості (42%) — електромобілі.

Бензинові авто охопили 41%.

Гібридним авто належить — 7%.

Дизельним та авто з ГБО по 5%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк з січня по березень — 6 років.

Топ-10 вживаних авто, виготовлених в США

Tesla Model Y — 1176 од.;

Tesla Model 3 — 1119 од.

Ford Escape — 636 од.;

Jepp Cherokee — 511 од.;

Nissan Rogue — 446 од.;

VW Passat — 413 од.;

Chevrolet Bolt — 412 од.;

BMW X3 — 384 од.;

BMW X5 — 381 од.;

Tesla Model S — 360 од.