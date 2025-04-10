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10 квітня 2025, 11:53

З початку року українці придбали майже 9 тисяч вживаних авто з США

У І кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США, повідомляє Укравтопром.

У І кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживаних легковиків із США, повідомляє Укравтопром.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЯкі авто обиралиНайбільша частка з цієї кількості (42%) — електромобілі.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Які авто обирали

  • Найбільша частка з цієї кількості (42%) — електромобілі.
  • Бензинові авто охопили 41%.
  • Гібридним авто належить — 7%.
  • Дизельним та авто з ГБО по 5%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк з січня по березень — 6 років.

Топ-10 вживаних авто, виготовлених в США

  • Tesla Model Y — 1176 од.;
  • Tesla Model 3 — 1119 од.
  • Ford Escape — 636 од.;
  • Jepp Cherokee — 511 од.;
  • Nissan Rogue — 446 од.;
  • VW Passat — 413 од.;
  • Chevrolet Bolt — 412 од.;
  • BMW X3 — 384 од.;
  • BMW X5 — 381 од.;
  • Tesla Model S — 360 од.

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🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
10 квітня 2025, 11:58
#
В Україні водії, які мають значні борги з аліментів, можуть втратити право керування авто. Щоб уникнути цього, слід якнайшвидше погасити заборгованість.
Про це повідомляє SUV News із посиланням на юристів.
Законодавство України передбачає, що обмеження на водійські права можуть застосовуватися не лише за порушення правил дорожнього руху, а й за невиконання судових рішень щодо сплати аліментів. Виконавча служба має повноваження ініціювати такі санкції щодо боржників.
Процедура позбавлення водійських прав працює за чітким алгоритмом:
дані про боржника потрапляють до єдиної бази, і під час перевірки документів поліцейські можуть вилучити його водійське посвідчення.
Якщо водій був поінформований про обмеження, але свідомо це ігнорував, йому загрожує додатковий штраф і тимчасове позбавлення права керування авто на строк до шести місяців — навіть після погашення боргу.
Юристи радять водіям, які зобов’язані сплачувати аліменти, регулярно перевіряти стан своїх фінансових зобов’язань та уникати заборгованостей. Це допоможе уникнути несподіваних проблем на дорозі.
«Часто водії дізнаються про позбавлення прав тільки під час зупинки автомобіля поліцією, що створює масу незручностей, особливо якщо людина перебуває далеко від дому або використовує автомобіль для роботи», — зазначають експерти.
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0
bonv
bonv
10 квітня 2025, 11:58
#
Ця норма діє в Україні вже кілька років і довела свою ефективність. За словами фахівців, вона стала потужним стимулом для своєчасної сплати аліментів, допомагаючи забезпечити фінансову підтримку дітей.
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