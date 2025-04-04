Українці стали менше купувати вживані авто з-за кордону

З січня по березень 2025 року українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних авто, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

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Середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%. Далі йдуть:

дизельні авто — 23%;

електромобілі — 22%;

гібриди — 5%;

авто з ГБО — 4%.

Найпопулярніші моделі

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей увійшли:

Volkswagen Golf — 2397 од.;

Renault Megane — 1731 од.;

Skoda Octavia — 1652 од.;

Volkswagen Tiguan — 1332 од.;

Audi Q5 — 1299 од.;

Tesla Model Y — 1219 од.;

Nissan Leaf — 1207 од.;

Tesla Model 3 — 1151 од.;

Volkswagen Passat — 1135 од.;

Nissan Rogue — 1037 од.

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