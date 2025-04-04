З січня по березень 2025 року українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних авто, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.
4 квітня 2025, 9:45
Українці стали менше купувати вживані авто з-за кордону
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Середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%. Далі йдуть:
- дизельні авто — 23%;
- електромобілі — 22%;
- гібриди — 5%;
- авто з ГБО — 4%.
Найпопулярніші моделі
Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей увійшли:
- Volkswagen Golf — 2397 од.;
- Renault Megane — 1731 од.;
- Skoda Octavia — 1652 од.;
- Volkswagen Tiguan — 1332 од.;
- Audi Q5 — 1299 од.;
- Tesla Model Y — 1219 од.;
- Nissan Leaf — 1207 од.;
- Tesla Model 3 — 1151 од.;
- Volkswagen Passat — 1135 од.;
- Nissan Rogue — 1037 од.
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Джерело: Мінфін
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