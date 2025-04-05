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5 квітня 2025, 10:03

ФРС утримається від зміни ставки, поки не стане зрозумілішою ситуація — Пауелл

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита можуть пришвидшити інфляцію та уповільнити економіку. Про це заявив у п’ятницю голова ФРС Джером Пауелл, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита можуть пришвидшити інфляцію та уповільнити економіку.
Фото: japantimes.co.jp

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Водночас Пауелл зазначив, що Федеральна резервна система не переглядатиме процентні ставки, поки не матиме чіткішого уявлення про наслідки запроваджених змін.

За його словами, Федрезерв опинився перед «надзвичайно невизначеними перспективами» через нові мита, які оголосив президент США у середу. Про це Пауелл заявив під час виступу перед журналістами бізнес-видань в Арлінгтоні.

Хоча американська економіка, за його оцінкою, наразі залишається сильною, Пауелл наголосив на потенційній загрозі з боку мит і підкреслив, що пріоритетом для ФРС залишається стримування інфляції.

«Ми перебуваємо у вигідному становищі для того, щоб дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати будь-які коригування нашої позиції. Поки ще занадто рано говорити про те, яким буде відповідний шлях для грошово-кредитної політики», — сказав глава Федрезерву.

Пауелл зазначив, що оголошені мита були значно більшими, ніж очікувалося.

«Те ж саме, ймовірно, буде справедливо і для економічних ефектів, які включатимуть вищу інфляцію і більш повільне зростання економіки. Розмір і тривалість цих ефектів залишаються невизначеними», — сказав він.

Пауелл заявив, що мита з високою ймовірністю спричинять щонайменше тимчасове зростання інфляції, хоча не виключено, що наслідки виявляться більш тривалими.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Дональд Трамп закликав Федеральну резервну систему до зниження процентних ставок за кілька годин після того, як за підсумками березневого засідання американський ЦБ зберіг їх на колишньому рівні.

Федрезерв за підсумками другого засідання поспіль зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами в діапазоні 4,25−4,5% річних. При цьому ЦБ підвищив прогноз інфляції (індекс PCE) у США на 2025 рік до 2,7% з очікуваних у грудні 2,5%.

Медіанний прогноз керівників ФРС, як і раніше, передбачає, що ставку буде знижено загалом на 50 базисних пунктів до кінця 2025 року.

Пауелл зазначив, що базовий сценарій ФРС передбачає, що підвищення імпортних мит вплине лише на короткостроковий вплив на інфляцію. Саме це сталося, коли Трамп почав збільшувати мита у свій перший президентський термін, сказав він.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
5 квітня 2025, 10:58
#
Трамп бізнесмен, а не політик.
+
0
bonv
bonv
5 квітня 2025, 11:01
#
Один тисне — другий не піддається.
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