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20 березня 2025, 12:12

Трамп закликав ФРС до зниження процентних ставок

Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну резервну систему до зниження процентних ставок за кілька годин після того, як за підсумками березневого засідання американський ЦБ зберіг їх на колишньому рівні.

Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну резервну систему до зниження процентних ставок за кілька годин після того, як за підсумками березневого засідання американський ЦБ зберіг їх на колишньому рівні.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«ФРС було б набагато краще знижувати ставки» у зв'язку з впливом імпортних мит, які запроваджує президентська адміністрація, на економіку країни, написав Трамп у соцмережі Truth Social.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«ФРС було б набагато краще знижувати ставки» у зв'язку з впливом імпортних мит, які запроваджує президентська адміністрація, на економіку країни, написав Трамп у соцмережі Truth Social. «Робіть правильно», — сказав він.

Тим часом глава Федрезерва Джером Пауелл у ході прес-конференції за підсумками засідання, що завершилося в середу, заявив, що не потрібно поспішати з коригуванням грошово-кредитної політики.

Економіка США в цілому сильна, при цьому результати різних опитувань вказують на невизначеність, що зросла, в плані макроекономічних прогнозів, сказав він. Це призвело до деякого зростання короткострокових інфляційних очікувань, тоді як довгострокові очікування залишаються приблизно колишньому рівні.

Читайте також: ФРС очікувано залишила базову ставку в діапазоні 4,25−4,5%

«Інфляція зараз почала зростати, ми думаємо, частково у відповідь на мита», — сказав Пауелл.

Невизначеність багато в чому пов'язана із ситуацією навколо зовнішньоторговельних мит, проте їх наслідки для інфляції поки що складно оцінити, зазначив він. «Ми вважаємо, що буде правильним дочекатися більшої ясності», — сказав голова ФРС.

Нагадаємо

Федрезерв за підсумками другого засідання поспіль зберіг відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами в діапазоні 4,25−4,5% річних. При цьому ЦБ підвищив прогноз інфляції (індекс PCE) у США на 2025 рік до 2,7% з очікуваних у грудні 2,5%.

Медіанний прогноз керівників ФРС, як і раніше, передбачає, що ставку буде знижено загалом на 50 базисних пунктів до кінця 2025 року.

Пауелл зазначив, що базовий сценарій ФРС передбачає, що підвищення імпортних мит вплине лише на короткостроковий вплив на інфляцію. Саме це сталося, коли Трамп почав збільшувати мита у свій перший президентський термін, сказав він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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