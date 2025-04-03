Кіпр протестує власників місцевих компаній: що це змінює для нашого бізнесу

Кіпр стоїть на порозі нового етапу власної економічної еволюції. Багато років поспіль острів асоціювався з транзитним хабом для накопичення і перерозподілу капіталу країнами пострадянської простору та ерозії прибутку з цих країн. Що змінюється зараз і чому сприятиме поверненню капіталу в Україну, ЕП розповів Роман Бєлік, співвласник і партнер інвестиційної компанії InCo home.

Чому реформу проводять саме зараз

Цей міжнародний імідж — юрисдикції як місця реєстрації «паперових» компаній — значно ускладнює життя справжньому бізнесу. Ця репутація шкодить позиціям Республіки Кіпр у європейських політичних і бізнесових колах. Зміни, спрямовані на перетворення країни на центр реального корпоративного бізнесу, є нагальними.

Компанії — корпоративні оболонки, які з усіх ознак реальності мають тільки місце реєстрації на Кіпрі, відіграють центральну роль у формуванні небажаної репутації. У минулому таке структурування асоціювалося з міжнародним податковим плануванням і було must have для кожної бізнес-групи, що шанує себе.

Історично склалося, що багато з цих компаній мають безпосередній стосунок до росіян, включаючи підсанкційних осіб або їх представників. Фактично Кіпр став домівкою для флоту, перефразовуючи легенду, «летючих росіян» — компаній-привидів, які існують лише на папері, тоді як фактичні управлінські рішення, операційна діяльність та менеджмент відбуваються за межами Кіпру.

Хоча, будемо чесними, Кіпр з такою метою використовують представники багатьох країн, саме росіяни становлять найбільшу частку цього флоту привидів-мерців.

Суть змін

Кіпр показує готовність порвати з цим — не тільки гучними заявами й відкликанням паспортів скандальних осіб, а й податковими інструментами, про включення яких до нового пакета податкової реформи було оголошено в лютому.

Одним з важливих інструментів може стати новий тест на податкову резидентність фізичних осіб. Він побудований на принципах визначення податкового резидентства, які використовуються у Франції. Цей тест дозволить Кіпру визнати людину податковим резидентом, якщо її «центр бізнес-інтересів» розташований у республіці, навіть якщо вона проводить на острові мінімум часу.

Кіпр може визнати особу податковим резидентом незалежно від місця проживання, якщо її статки та корпоративні структури прив’язані до Кіпру. Зазвичай можливість стати резидентом країни з лояльною системою оподаткування, якою Кіпр, безумовно, є, виглядає привабливо, але цього разу диявол криється в деталях.

Цей тест може стати ключовим елементом, який дозволить уряду Республіки Кіпр не лише працювати з корпоративними структурами, а й напряму оподатковувати їх кінцевих власників. У момент визнання особи податковим резидентом Кіпру за новим правилом у держави з’явиться значно ширший набір інструментів «впливу».

Тут на сцену виходить тест на економічну присутність (substance test). Це потужна зброя з арсеналу ATAD3, директиви ЄС про боротьбу з компаніями-примарами. Бізнес без реальної економічної присутності — офісів, персоналу, оборотних активів та місцевого управління — втратить доступ до податкових пільг та можливостей, що надаються договорами про уникнення подвійного оподаткування.

Чому б Кіпру не застосувати всі можливості цієї директиви і не зміксувати тест на резидентність, тест на substance та застосування підходу так званого прозорого оподаткування (look-through taxation)? Це може виглядати так.

Як тестування вдарить по податкових схемах

Якщо компанія не пройде тест на економічну присутність, Кіпр може повністю ігнорувати цю компанію як окремий податковий суб'єкт. Прибуток такої компанії буде включений до податкової декларації кінцевого власника, який завдяки правилу центру ділових інтересів буде повністю підлягати оподаткуванню на Кіпрі за прогресивною шкалою податку на доходи фізичних осіб Кіпру — до 35%.

Таке поєднання — визнання податкової резидентності та «прозоре» оподаткування — унеможливить переховування за оболонковими структурами і може стати інструментом формування нового бізнес-іміджу країни як фінансового та IT-хабу ЄС. Для справжнього бізнесу з реальною присутністю на Кіпрі ці реформи — можливість працювати в Європі без відчуття присмаку санкцій і «мутних» капіталів.

Позбувшись цих бізнес-примар, Кіпр звільнить простір для інвесторів нового типу — тих, хто бачить Кіпр не як податкову гавань, а як реальний операційний хаб. Завдяки системі IP box, цифровій трансформації, збалансованій моделі оподаткування Кіпр спроможний бути центром для інноваційних компаній.

Уже у 2025 році слід очікувати початку впровадження цих реформ, що може також посприяти поверненню капіталу в Україну. Слід пам’ятати, що Кіпр є найбільшим кредитором українського корпоративного сектору та другим за обсягом отримання дивідендів від українських компаній і далеко не всі власники й кредитори українського бізнесу та їх кінцеві бенефіціари зможуть скласти нові тести.