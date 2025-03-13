Зростання цін на яйця в США в лютому продовжилося, зміни тенденції не очікується

Зростання цін на яйця в США в лютому продовжилося, при цьому аналітики поки що не очікують зміни тенденції, повідомляє MarketWatch.

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Як змінилися ціни

За минулий місяць вони подорожчали на понад 10% після стрибка на 15,2% у січні (максимальний місячний приріст з червня 2015 року).

У лютому упаковка з 12 великих яєць коштувала в середньому рекордні $5,9 порівняно з приблизно $2,5 рік тому, згідно з опублікованими в середу офіційними даними. Для порівняння, 2021 року вартість такої коробки становила менше $1,5.

Гуртові ціни в деяких штатах навіть перевищили $10 за дюжину.

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Різке подорожчання обумовлено спалахом пташиного грипу, через що було забито мільйони курей. Для відновлення популяції несучок потрібно щонайменше кілька місяців.

Ще одним фактором найближчим часом стане Великдень. Це найвагоміший період продажів яєць на рік. У католиків та православних у 2025 році вона припадає на один день — 20 квітня.