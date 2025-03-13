Зростання цін на яйця в США в лютому продовжилося, при цьому аналітики поки що не очікують зміни тенденції, повідомляє MarketWatch.
Зростання цін на яйця в США в лютому продовжилося, зміни тенденції не очікується
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Як змінилися ціни
За минулий місяць вони подорожчали на понад 10% після стрибка на 15,2% у січні (максимальний місячний приріст з червня 2015 року).
У лютому упаковка з 12 великих яєць коштувала в середньому рекордні $5,9 порівняно з приблизно $2,5 рік тому, згідно з опублікованими в середу офіційними даними. Для порівняння, 2021 року вартість такої коробки становила менше $1,5.
Гуртові ціни в деяких штатах навіть перевищили $10 за дюжину.
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Різке подорожчання обумовлено спалахом пташиного грипу, через що було забито мільйони курей. Для відновлення популяції несучок потрібно щонайменше кілька місяців.
Ще одним фактором найближчим часом стане Великдень. Це найвагоміший період продажів яєць на рік. У католиків та православних у 2025 році вона припадає на один день — 20 квітня.
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Коментарі - 6
Звідки в сизрані зарплати в доларах?
Так у вас, в среднем в пересчете на доллар всё дороже
Почекай, зараз ще пиво здорожчає в США
Яйця в Україні коштують меньше 2 доларів.
* https://www.atbmarket.com/product/ajce-kurace-10-st-asensvit-spravzni-veletni-visa-kategoria-fas?query=%D1%8F%D0%B9%D1%86
Яйця в США коштують від 8-9 доларів.
* https://www.walmart.com/ip/Great-Value-Cage-Free-Large-White-Eggs-12-Count/421705528?classType=REGULAR
* https://www.walmart.com/ip/Vital-Farms-Pasture-Raised-Grade-A-Large-Brown-Eggs-12-Count/115864065?classType=REGULAR&athbdg=L1600&adsRedirect=true
Ні, ти постиш погано бо крим примитивних накидів не пишеш геть нічого
До слова про пиво.
Стела в Україні коштує в роздріб 1,2$
* https://www.atbmarket.com/product/pivo-05-l-stella-artois
Стела в США оптом в коробці з 12 банок коштує 1,25$
* https://www.walmart.com/ip/Stella-Artois-Premium-Lager-Domestic-Beer-12-Pack-12-fl-oz-Aluminum-Cans-5-ABV/129086337?classType=REGULAR
І це ж ще не подіяли тарифи Трумпа, а це десь +1 долар до вартості кожної банки.
по безработице в США равен $40
в неделю…
Яйцами и пивом можно
затариться по полной…
В них і бензин дешевий, а диви як обидва, і Байден, і Трамп, трясуться над тією ціною нафти.