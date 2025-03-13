Зростання цін на яйця в США в лютому продовжилося, зміни тенденції не очікується

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 березня 2025, 12:42

Зростання цін на яйця в США в лютому продовжилося, зміни тенденції не очікується

Зростання цін на яйця в США в лютому продовжилося, при цьому аналітики поки що не очікують зміни тенденції, повідомляє MarketWatch.

Зростання цін на яйця в США в лютому продовжилося, при цьому аналітики поки що не очікують зміни тенденції, повідомляє MarketWatch.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися ціни

За минулий місяць вони подорожчали на понад 10% після стрибка на 15,2% у січні (максимальний місячний приріст з червня 2015 року).

У лютому упаковка з 12 великих яєць коштувала в середньому рекордні $5,9 порівняно з приблизно $2,5 рік тому, згідно з опублікованими в середу офіційними даними. Для порівняння, 2021 року вартість такої коробки становила менше $1,5.

Гуртові ціни в деяких штатах навіть перевищили $10 за дюжину.

Читайте також: Через пташиний грип у США спостерігають рекордне зростання цін на яйця

Різке подорожчання обумовлено спалахом пташиного грипу, через що було забито мільйони курей. Для відновлення популяції несучок потрібно щонайменше кілька місяців.

Ще одним фактором найближчим часом стане Великдень. Це найвагоміший період продажів яєць на рік. У католиків та православних у 2025 році вона припадає на один день — 20 квітня.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
Три літри
Три літри
13 березня 2025, 12:51
#
В інсті вже гуляють жарти коли в перукарні клієнта розраховуєтся готівкою у вигляді яець, а замість гаманця лоток
+
+30
Dimamizdm1
Dimamizdm1
13 березня 2025, 13:05
#
Дорогая редакция, вас всё американские яйца беспокоят? При среднем доходе у нас на семью в $9500, это вообще копейки. Даже если они ещё втрое подорожают, этого никто не заметит. Напишите лучше про цены на продукты в Киеве. Недавно сравнивали с родственником цены на продукты в Киеве и Майами. Так у вас , в среднем в пересчете на доллар всё дороже, а средняя з.п. на семью в пятнадцать раз меньше.
+
+15
Три літри
Три літри
13 березня 2025, 13:19
#
Дорогая редакция, вас всё американские яйца беспокоят? При среднем доходе у нас на семью в $9500, это вообще копейки.

Звідки в сизрані зарплати в доларах?

Так у вас, в среднем в пересчете на доллар всё дороже

Почекай, зараз ще пиво здорожчає в США

Яйця в Україні коштують меньше 2 доларів.
* https://www.atbmarket.com/product/ajce-kurace-10-st-asensvit-spravzni-veletni-visa-kategoria-fas?query=%D1%8F%D0%B9%D1%86

Яйця в США коштують від 8-9 доларів.

* https://www.walmart.com/ip/Great-Value-Cage-Free-Large-White-Eggs-12-Count/421705528?classType=REGULAR
* https://www.walmart.com/ip/Vital-Farms-Pasture-Raised-Grade-A-Large-Brown-Eggs-12-Count/115864065?classType=REGULAR&athbdg=L1600&adsRedirect=true
+
0
Три літри
Три літри
13 березня 2025, 13:34
#
Це ти себе нахвалюєш?

Ні, ти постиш погано бо крим примитивних накидів не пишеш геть нічого

До слова про пиво.

Стела в Україні коштує в роздріб 1,2$
* https://www.atbmarket.com/product/pivo-05-l-stella-artois

Стела в США оптом в коробці з 12 банок коштує 1,25$
* https://www.walmart.com/ip/Stella-Artois-Premium-Lager-Domestic-Beer-12-Pack-12-fl-oz-Aluminum-Cans-5-ABV/129086337?classType=REGULAR

І це ж ще не подіяли тарифи Трумпа, а це десь +1 долар до вартості кожної банки.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 березня 2025, 14:59
#
Минимальный размер пособия
по безработице в США равен $40
в неделю…

Яйцами и пивом можно
затариться по полной…
+
0
Три літри
Три літри
13 березня 2025, 15:47
#
Мені здається що американці до такого не звикли.

В них і бензин дешевий, а диви як обидва, і Байден, і Трамп, трясуться над тією ціною нафти.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами