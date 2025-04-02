Головне за середу: «День визволення США», Держстат перерахував ВВП

Дональд Трамп готується в середу, 2 квітня, розгорнути широку хвилю нових тарифів проти країн, із якими Америка веде торгівлю. Конкретні обриси цього плану, названого «Днем визволення», ще викристалізовуються в кабінетах президентської адміністрації.

Сенат США погрожує 500%-ми тарифами країнам, що купують російську нафту

П’ятдесят сенаторів Сполучених Штатів, очолювані республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем, висунули спільний законопроєкт, який передбачає жорсткі санкції проти росії, якщо вона зірве мирні ініціативи президента США щодо України.

Держстат перерахував ВВП за 2023 з 5,3% до 5,5%

Державна служба статистики переглянула річну динаміку ВВП з 5,3% до 5,5% та поквартальну динаміку ВВП за 2023 рік.

Акції Приватбанку та Укрпошти: коли їх виведуть на біржу та чи варто їх додати до портфелю