«День визволення США» настав: Трамп налаштований розпалити торговельний конфлікт із партнерами
Головне за середу: «День визволення США», Держстат перерахував ВВП
Дональд Трамп готується в середу, 2 квітня, розгорнути широку хвилю нових тарифів проти країн, із якими Америка веде торгівлю. Конкретні обриси цього плану, названого «Днем визволення», ще викристалізовуються в кабінетах президентської адміністрації.
Сенат США погрожує 500%-ми тарифами країнам, що купують російську нафту
П’ятдесят сенаторів Сполучених Штатів, очолювані республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем, висунули спільний законопроєкт, який передбачає жорсткі санкції проти росії, якщо вона зірве мирні ініціативи президента США щодо України.
Держстат перерахував ВВП за 2023 з 5,3% до 5,5%
Державна служба статистики переглянула річну динаміку ВВП з 5,3% до 5,5% та поквартальну динаміку ВВП за 2023 рік.
Акції Приватбанку та Укрпошти: коли їх виведуть на біржу та чи варто їх додати до портфелю
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов нещодавно заявив про плани вже до 2027 року вивести на фондовий ринок України принаймні 5 відомих компаній. Насамперед йдеться про державні компанії, адже рішення про їхнє IPO може ухвалити уряд, попри ринкову ситуацію. «Мінфін» дізнавався, як українські фінансисти оцінюють таку перспективу та чи бачать можливість її реалізації.
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