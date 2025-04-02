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2 квітня 2025, 11:44

Держстат перерахував ВВП за 2023 з 5,3% до 5,5%

Державна служба статистики переглянула річну динаміку ВВП з 5,3% до 5,5% та поквартальну динаміку ВВП за 2023 рік. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на Держстат.

Державна служба статистики переглянула річну динаміку ВВП з 5,3% до 5,5% та поквартальну динаміку ВВП за 2023 рік.
Фото: maanimo.com

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Як змінився ВВП

Загалом за 2023 рік реальний валовий внутрішній продукт збільшився на 5,5% порівняно з 2022 роком (у постійних цінах 2021 року) до 6 537,825 млрд гривень (у фактичних цінах).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих росією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

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За уточненими даними Держстату, ВВП за перший квартал 2023 року зменшився на 10,2% до 1 362,537 млрд гривень, за другий квартал 2023 року збільшився на 19,3% до 1 463,941 млрд гривень, за третій квартал 2023 року збільшився на 9,7% до 1 778,356 млрд гривень і за четвертий квартал збільшився на 5,2% до 1 932,991 млрд гривень.

Держстат протягом року уточнює показники реального внутрішнього валового продукту.

Раніше Держстат повідомляв, що ВВП за 1-й квартал 2023 року зменшився на 10,3% до 1 362,537 млрд гривень (у фактичних цінах), за 2-й квартал 2023 року збільшився на 19,2% до 1 463,941 млрд гривень, за 3-й квартал 2023 року збільшився на 9,6% до 1 778,356 млрд гривень, за 4-й квартал 2023 року збільшився на 4,7% до 1 932,991 млрд гривень.

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Джерело: Мінфін
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