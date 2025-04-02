Сенат США погрожує 500%-ми тарифами країнам, що купують російську нафту

П’ятдесят сенаторів Сполучених Штатів, очолювані республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем, висунули спільний законопроєкт, який передбачає жорсткі санкції проти росії, якщо вона зірве мирні ініціативи президента США щодо України. Про це повідомляється на офіційному сайті Блюменталя.

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Умови та механізм

Нові обмеження набудуть чинності, якщо переговори про мир зазнають краху або ж росія порушить уже укладену угоду. Одним із ключових ударів стане введення захмарних мит у розмірі 500% на товари з держав, які продовжують закуповувати російські енергоносії — нафту, газ, уран — та інші продукти.

Мета санкцій

«У Сенаті США домінує думка, що росія є агресором, і що ця жахлива війна і агресія путіна повинні припинитися зараз і стримуватися в майбутньому», — заявили сенатори.

Наслідки для світу

Цей крок може кардинально змінити глобальні торговельні зв’язки, змусивши країни-покупців російських ресурсів переглянути свої економічні стратегії під загрозою американських штрафних тарифів. Ініціатива підкреслює намір Вашингтона посилити тиск на москву через її дії в Україні.

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