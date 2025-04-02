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2 квітня 2025, 13:11

Сенат США погрожує 500%-ми тарифами країнам, що купують російську нафту

П’ятдесят сенаторів Сполучених Штатів, очолювані республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем, висунули спільний законопроєкт, який передбачає жорсткі санкції проти росії, якщо вона зірве мирні ініціативи президента США щодо України. Про це повідомляється на офіційному сайті Блюменталя.

П’ятдесят сенаторів Сполучених Штатів, очолювані республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем, висунули спільний законопроєкт, який передбачає жорсткі санкції проти росії, якщо вона зірве мирні ініціативи президента США щодо України.
Фото Pixabay

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Умови та механізм

Нові обмеження набудуть чинності, якщо переговори про мир зазнають краху або ж росія порушить уже укладену угоду. Одним із ключових ударів стане введення захмарних мит у розмірі 500% на товари з держав, які продовжують закуповувати російські енергоносії — нафту, газ, уран — та інші продукти.

Мета санкцій

«У Сенаті США домінує думка, що росія є агресором, і що ця жахлива війна і агресія путіна повинні припинитися зараз і стримуватися в майбутньому», — заявили сенатори.

Наслідки для світу

Цей крок може кардинально змінити глобальні торговельні зв’язки, змусивши країни-покупців російських ресурсів переглянути свої економічні стратегії під загрозою американських штрафних тарифів. Ініціатива підкреслює намір Вашингтона посилити тиск на москву через її дії в Україні.

До теми: Індія кидається на пошуки свіжих джерел нафти через натяки Трампа на тиск проти росії

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
2 квітня 2025, 14:10
#
Індії та Китаю напружитись?
+
0
KValera
KValera
2 квітня 2025, 14:52
#
Это была 1 апрельская шутка
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