«День визволення США» настав: Трамп налаштований розпалити торговельний конфлікт із партнерами

Дональд Трамп готується в середу, 2 квітня, розгорнути широку хвилю нових тарифів проти країн, із якими Америка веде торгівлю. Конкретні обриси цього плану, названого «Днем визволення», ще викристалізовуються в кабінетах президентської адміністрації. Очікується, що офіційне слово Трамп скаже о 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом). Про це пише FT.

Закулісна підготовка

Напередодні лідер США зачинився на багатогодинні таємні перемовини зі своїми найближчими помічниками, обмірковуючи, як економічно притиснути торговельних союзників. Попри тривогу бізнесу, у Білому домі впевнені, що ці кроки підуть на користь американцям, особливо середнім верствам.

Ринки в напрузі

Фінансові гравці реагують обережно, але з відчутною настороженістю. На Волл-стріт ширяться коливання, а трейдери уникають ризику.

«Інвесторська спільнота повсюдно стривожена», — заявив Роберт Тіпп, керівник відділу глобальних облігацій PGIM. Він додав, що останні тижні ринки балансують на межі, намагаючись убезпечитися від потрясінь.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт запевнила, що тарифи запрацюють «негайно» і відмахнулася від побоювань через біржові просідання. «Білий дім не має наміру змінювати політику через тимчасові коливання», — наголосила вона.

Перспективи

Експерти з фінансових кіл застерігають, що дії Трампа можуть розхитати стабільність на роки вперед. Поки неясно, які країни потраплять під удар і наскільки потужним він буде. «2 квітня може стати вирішальним днем», — заявив Крістофер Крюгер із TD Cowen Washington Research Group. «Це або стратегічний маневр, або серйозний зсув у торговельній політиці США», — розмірковує він.