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2 квітня 2025, 14:15

Населення перевкладається з валютних у гривневі депозити: які ставки пропонують малі банки

Українці забирають гроші з валютних вкладів та перевкладаються у гривню. У лютому, за даними ФГВФО, вклади у ВКВ скоротились на 1,2 млрд грн, водночас гривневі — зросли на 14 млрд грн. Скільки можна заробити зараз на вкладі у банку із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Одна з причин такої зміни настроїв банківських клієнтів — поступове зростання дохідності гривневих вкладів. Банкіри почали переглядати свої депозитні пропозиції після підвищення облікової ставки і збільшення дохідності депозитних сертіфікатів НБУ.

За даними Фонду гарантування вкладів, на початок березня у гривні сума вкладів становила 897,6 млрд грн, у ВКВ — еквівалент 493,5 млрд грн. Загалом у лютому вкладів побільшало на 12,7 млрд грн, станом на 1 березня на депозитах фізосіб 1,39 трлн грн.

За останній місяць депозитні ставки збільшили 5 малих та 7 великих банків. Із 1 квітня відсотки за вкладами для фізосіб зросли й у найбільшій державній фінустанові — Приватбанку.

Втім, українці продовжують тримати гроші на поточних рахунках: в такому форматі у банках розміщено 69,76% від усіх залучених від фізосіб коштів. А третина розміщених на строкових депозитах — на строк до 3 місяців.

За місяць загальна кількість відкритих рахунків, за даними ФГВФО, зросла на 0,29%, за рік (лютий 2025 щодо лютого 2024) — на 3,52%, і станом на 1 березня становить 70,34 млн.

За спостереженнями НБУ, «співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки», а отже, можна припустити, що на строкових депозитах тримає гроші приблизно 10,5 млн осіб, тоді як на вкладах до запитання — 24,5 млн осіб.

Найбільша кількість вкладників — 98,18% — тримає у банках вклади до 200 тис. грн на загальну суму 405,09 млрд грн. 49,15% від загальної суми вкладів (683,73 млрд грн) — припадає на 0,53% вкладників із депозитами понад 600 тис. грн.

Як банки змінювали ставки

Агропросперіс підвищив дохідність 3-місячних вкладів у гривні на 2 в.п. — до 15,5% річних. Дохідність депозитів на 6 та 9 місяців збільшено 1,5 в.п. — до 15,75% та 16% річних відповідно. Відсотки за вкладами у нацвалюті на рік збільшено на 1,25 в.п. — до 16,25%.

Індустріалбанк збільшив дохідність вкладів у гривні на 6 та 9 місяці на 1 в.п. Тепер на таких вкладах можна заробити 12,5% та 12,75% річних відповідно.

Бізбанк підвищив ставки за всіма гривневими строковими вкладами на 0,7 в.п. Після змін ставка за вкладами на 3, 6 та 12 місяці майже зрівнялась: банк пропонує за ними 16%, 16,1% та 16,2% річних відповідно.

Кристалбанк підвищив відсотки за гривневими вкладами на 9 місяців на 0,25 в.п. — до 15,5% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал* 17,00% - 16,75% - 16,50% - 16,50% - 0,01% -
Агропросперіс 16,25% 1,25% 16,00% 1,50% 15,75% 1,50% 15,50% 2,00% - -
Бізбанк 16,20% 0,70% - - 16,10% 0,70% 16,00% 0,70% 5,00% -
Асвіо банк 15,75% - 16,00% - 16,25% - 16,50% - - -
Кристалбанк* 15,50% - 15,50% 0,25% 16,00% - 15,90% - 6,00% -
Юнекс банк 15,50% - 15,25% - 15,25% - 15,00% - - -
Кредитвест Банк 15,50% - 15,50% - 16,00% - 16,00% - -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 13,50% - 13,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,00% - 0,25% -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - 3,00% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Кліринговий Дім - - 13,90% - 15,65% - 17,30% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% 1,00% 12,50% 1,00% 9,35% - - -
Альтбанк - - - - 16,00% - - - 5,00% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.03.2025−31.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 2,75% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - -
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Бізбанк 2,00% - - - 1,95% - 1,85% - - -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.03.2025−31.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бізбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.03.2025−31.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Надія Кемуларія
Редактор Надія Кемуларія
Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес
Джерело: Мінфін
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