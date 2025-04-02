Українці забирають гроші з валютних вкладів та перевкладаються у гривню. У лютому, за даними ФГВФО, вклади у ВКВ скоротились на 1,2 млрд грн, водночас гривневі — зросли на 14 млрд грн. Скільки можна заробити зараз на вкладі у банку із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».
Населення перевкладається з валютних у гривневі депозити: які ставки пропонують малі банки
Одна з причин такої зміни настроїв банківських клієнтів — поступове зростання дохідності гривневих вкладів. Банкіри почали переглядати свої депозитні пропозиції після підвищення облікової ставки і збільшення дохідності депозитних сертіфікатів НБУ.
За даними Фонду гарантування вкладів, на початок березня у гривні сума вкладів становила 897,6 млрд грн, у ВКВ — еквівалент 493,5 млрд грн. Загалом у лютому вкладів побільшало на 12,7 млрд грн, станом на 1 березня на депозитах фізосіб 1,39 трлн грн.
За останній місяць депозитні ставки збільшили 5 малих та 7 великих банків. Із 1 квітня відсотки за вкладами для фізосіб зросли й у найбільшій державній фінустанові — Приватбанку.
Втім, українці продовжують тримати гроші на поточних рахунках: в такому форматі у банках розміщено 69,76% від усіх залучених від фізосіб коштів. А третина розміщених на строкових депозитах — на строк до 3 місяців.
За місяць загальна кількість відкритих рахунків, за даними ФГВФО, зросла на 0,29%, за рік (лютий 2025 щодо лютого 2024) — на 3,52%, і станом на 1 березня становить 70,34 млн.
За спостереженнями НБУ, «співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки», а отже, можна припустити, що на строкових депозитах тримає гроші приблизно 10,5 млн осіб, тоді як на вкладах до запитання — 24,5 млн осіб.
Найбільша кількість вкладників — 98,18% — тримає у банках вклади до 200 тис. грн на загальну суму 405,09 млрд грн. 49,15% від загальної суми вкладів (683,73 млрд грн) — припадає на 0,53% вкладників із депозитами понад 600 тис. грн.
Як банки змінювали ставки
Агропросперіс підвищив дохідність 3-місячних вкладів у гривні на 2 в.п. — до 15,5% річних. Дохідність депозитів на 6 та 9 місяців збільшено 1,5 в.п. — до 15,75% та 16% річних відповідно. Відсотки за вкладами у нацвалюті на рік збільшено на 1,25 в.п. — до 16,25%.
Індустріалбанк збільшив дохідність вкладів у гривні на 6 та 9 місяці на 1 в.п. Тепер на таких вкладах можна заробити 12,5% та 12,75% річних відповідно.
Бізбанк підвищив ставки за всіма гривневими строковими вкладами на 0,7 в.п. Після змін ставка за вкладами на 3, 6 та 12 місяці майже зрівнялась: банк пропонує за ними 16%, 16,1% та 16,2% річних відповідно.
Кристалбанк підвищив відсотки за гривневими вкладами на 9 місяців на 0,25 в.п. — до 15,5% річних.
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Український капітал*
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперіс
|16,25%
|1,25%
|16,00%
|1,50%
|15,75%
|1,50%
|15,50%
|2,00%
|-
|-
|Бізбанк
|16,20%
|0,70%
|-
|-
|16,10%
|0,70%
|16,00%
|0,70%
|5,00%
|-
|Асвіо банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|15,50%
|-
|15,50%
|0,25%
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|13,50%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|11,00%
|-
|0,25%
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|3,00%
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,90%
|-
|15,65%
|-
|17,30%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|1,00%
|12,50%
|1,00%
|9,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.03.2025−31.03.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Долар США
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,95%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.03.2025−31.03.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.03.2025−31.03.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
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