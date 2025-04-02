Населення перевкладається з валютних у гривневі депозити: які ставки пропонують малі банки

Українці забирають гроші з валютних вкладів та перевкладаються у гривню. У лютому, за даними ФГВФО, вклади у ВКВ скоротились на 1,2 млрд грн, водночас гривневі — зросли на 14 млрд грн. Скільки можна заробити зараз на вкладі у банку із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».

Одна з причин такої зміни настроїв банківських клієнтів — поступове зростання дохідності гривневих вкладів. Банкіри почали переглядати свої депозитні пропозиції після підвищення облікової ставки і збільшення дохідності депозитних сертіфікатів НБУ.

За даними Фонду гарантування вкладів, на початок березня у гривні сума вкладів становила 897,6 млрд грн, у ВКВ — еквівалент 493,5 млрд грн. Загалом у лютому вкладів побільшало на 12,7 млрд грн, станом на 1 березня на депозитах фізосіб 1,39 трлн грн.

За останній місяць депозитні ставки збільшили 5 малих та 7 великих банків. Із 1 квітня відсотки за вкладами для фізосіб зросли й у найбільшій державній фінустанові — Приватбанку.

Втім, українці продовжують тримати гроші на поточних рахунках: в такому форматі у банках розміщено 69,76% від усіх залучених від фізосіб коштів. А третина розміщених на строкових депозитах — на строк до 3 місяців.

За місяць загальна кількість відкритих рахунків, за даними ФГВФО, зросла на 0,29%, за рік (лютий 2025 щодо лютого 2024) — на 3,52%, і станом на 1 березня становить 70,34 млн.

За спостереженнями НБУ, «співвідношення між кількістю рахунків фізичних осіб та кількістю таких користувачів-фізичних осіб свідчить, що одна людина в середньому має два рахунки», а отже, можна припустити, що на строкових депозитах тримає гроші приблизно 10,5 млн осіб, тоді як на вкладах до запитання — 24,5 млн осіб.

Найбільша кількість вкладників — 98,18% — тримає у банках вклади до 200 тис. грн на загальну суму 405,09 млрд грн. 49,15% від загальної суми вкладів (683,73 млрд грн) — припадає на 0,53% вкладників із депозитами понад 600 тис. грн.

Як банки змінювали ставки

Агропросперіс підвищив дохідність 3-місячних вкладів у гривні на 2 в.п. — до 15,5% річних. Дохідність депозитів на 6 та 9 місяців збільшено 1,5 в.п. — до 15,75% та 16% річних відповідно. Відсотки за вкладами у нацвалюті на рік збільшено на 1,25 в.п. — до 16,25%.

Індустріалбанк збільшив дохідність вкладів у гривні на 6 та 9 місяці на 1 в.п. Тепер на таких вкладах можна заробити 12,5% та 12,75% річних відповідно.

Бізбанк підвищив ставки за всіма гривневими строковими вкладами на 0,7 в.п. Після змін ставка за вкладами на 3, 6 та 12 місяці майже зрівнялась: банк пропонує за ними 16%, 16,1% та 16,2% річних відповідно.

Кристалбанк підвищив відсотки за гривневими вкладами на 9 місяців на 0,25 в.п. — до 15,5% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.03.2025−31.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.03.2025−31.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.03.2025−31.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.