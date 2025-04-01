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1 квітня 2025, 18:31

В Україні збільшилась кількість мільярдерів — Forbes

До цьогорічного глобального рейтингу найбагатших людей за версією Forbes увійшли семеро українських бізнесменів. Найбагатшим з-поміж українських підприємців залишається Рінат Ахметов, пише українська редакція Forbes.

До цьогорічного глобального рейтингу найбагатших людей за версією Forbes увійшли семеро українських бізнесменів.

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Статки Ахметова

У глобальному рейтингу власник холдингів ДТЕК та «Метінвест» обіймає 390 місце. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року майже вдвічі - з $4 млрд до $7,9 млрд.

На це вплинуло збільшення виторгу «Метінвесту» та ДТЕК, що вплинуло на їхню ринкову вартість. Серед інших чинників — суттєве зростання оцінки вартості банку ПУМБ, дооцінка грошових заощаджень, отриманих у якості дивідендів, а також завершення будівництва розкішної 139-метрової супер’яхти Luminance, вартість якої оцінюється у $500 млн.

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук посів у глобальному рейтингу мільярдерів 1141 місце, оцінка його статків збільшилася на 60% (або на $1,2 млрд) — до $3,2 млрд. На це вплинуло покращення фінансових результатів трубного холдингу «Інтерпайп», газовидобувної GeoAlliance та переоцінка їхньої ринкової вартості. Також укладачі рейтингу підвищили оцінку особистих заощаджень Пінчука у формі нерухомості, грошових коштів та інших цінностей.

Петро Порошенко

Цього року до рейтингу Forbes повернувся Петро Порошенко, посівши 1947 місце. Його статки оцінюються у $1,8 млрд.

Андрій Веревський

Також до рейтингу мільярдерів повернувся Андрій Веревський: з оцінкою статків у $1,4 млрд він посів 2356 сходинку. Його повернення до списку повʼязане з недавнім зростанням капіталізації підконтрольного агрохолдингу Kernel.

На 2623 місці зі статками $1,2 млрд у цьогорічному рейтингу опинилися одразу троє українців — Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Влад Яценко, який також цьогоріч повернувся до рейтингу. Статки Новинського і Жеваго залишилися на минулорічному рівні.

Читайте також: Рейтинг мільярдерів від Forbes: скільки українців потрапило

Хто вибув із списку

Водночас із переліку світових мільярдерів вибув співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов, який торік займав у ньому 2692 місце зі статками в $1 млрд.

Нагадаємо

У 2024 році до світового рейтингу найбагатших людей за версією Forbes входило лише п’ять українців. При цьому з нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11

+
+75
dsf21
dsf21
1 квітня 2025, 18:45
#
И когда они проспонсируют новый майдан? Или пока все чудово?
+
+15
BobKickass
BobKickass
1 квітня 2025, 21:27
#
В у мовах війни спонсорувати майдан можуть лише із москви.
+
+60
milon
milon
1 квітня 2025, 18:58
#
Сейчас военные покупают по 10 квартир в таких ЖК как Новопечерские Липки, Французский квартал и не стыдятся приезжают прямо в военной форме. Только не нужно говорить что они заслужили их
+
+7
vPrirech
vPrirech
1 квітня 2025, 19:19
#
Тут мабуть потрібно розуміти скільки з них захисників. Відсотоків 5 хоч є?
+
+64
parseval
parseval
1 квітня 2025, 19:24
#
To milon
Справжні військові більшу частину бойових на жаль вимушені витрачати на спорядження та лікування, а не купляти квартири. Робіть висновки
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
1 квітня 2025, 21:06
#
Естественно. Покупают говорящие головы, которые на каналах рассуждают про войну до последнего и клятых ухилянтах
+
+31
bonv
bonv
1 квітня 2025, 19:27
#
Посадити всіх олігархів весною ©
+
+34
Aleksandr09
Aleksandr09
1 квітня 2025, 20:57
#
А на каком месте наш потужный бонэвтик? Или все спрятано очень тщательно
+
+19
TAN72
TAN72
1 квітня 2025, 21:06
#
Где там трёхлитровый,защитник алигархата👀
+
+30
BobKickass
BobKickass
1 квітня 2025, 21:30
#
А українці як завжди чубляться між собою, репостять московські вкиди і недовольні власною владою. Стабільність…
+
0
Ytrewq1
Ytrewq1
1 квітня 2025, 22:17
#
В 2025-м число российских миллиардеров увеличилось до нового рекордного значения — 146 человек. Что-то «бензоколонка» никак не развалится. В 2024 было 125
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