В Україні збільшилась кількість мільярдерів — Forbes

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Статки Ахметова

У глобальному рейтингу власник холдингів ДТЕК та «Метінвест» обіймає 390 місце. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року майже вдвічі - з $4 млрд до $7,9 млрд.

На це вплинуло збільшення виторгу «Метінвесту» та ДТЕК, що вплинуло на їхню ринкову вартість. Серед інших чинників — суттєве зростання оцінки вартості банку ПУМБ, дооцінка грошових заощаджень, отриманих у якості дивідендів, а також завершення будівництва розкішної 139-метрової супер’яхти Luminance, вартість якої оцінюється у $500 млн.

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук посів у глобальному рейтингу мільярдерів 1141 місце, оцінка його статків збільшилася на 60% (або на $1,2 млрд) — до $3,2 млрд. На це вплинуло покращення фінансових результатів трубного холдингу «Інтерпайп», газовидобувної GeoAlliance та переоцінка їхньої ринкової вартості. Також укладачі рейтингу підвищили оцінку особистих заощаджень Пінчука у формі нерухомості, грошових коштів та інших цінностей.

Петро Порошенко

Цього року до рейтингу Forbes повернувся Петро Порошенко, посівши 1947 місце. Його статки оцінюються у $1,8 млрд.

Андрій Веревський

Також до рейтингу мільярдерів повернувся Андрій Веревський: з оцінкою статків у $1,4 млрд він посів 2356 сходинку. Його повернення до списку повʼязане з недавнім зростанням капіталізації підконтрольного агрохолдингу Kernel.

На 2623 місці зі статками $1,2 млрд у цьогорічному рейтингу опинилися одразу троє українців — Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Влад Яценко, який також цьогоріч повернувся до рейтингу. Статки Новинського і Жеваго залишилися на минулорічному рівні.

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Хто вибув із списку

Водночас із переліку світових мільярдерів вибув співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов, який торік займав у ньому 2692 місце зі статками в $1 млрд.

Нагадаємо

У 2024 році до світового рейтингу найбагатших людей за версією Forbes входило лише п’ять українців. При цьому з нього вибув бізнесмен Ігор Коломойський.