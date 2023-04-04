Рейтинг мільярдерів від Forbes: скільки українців потрапило

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Традиційно у списку власник групи СКМ Рінат Ахметов. Цього року його активи журналісти оцінили вище, ніж у 2022-му, — в $5,7 млрд (у торішньому рейтингу було $4,2 млрд), що підняло його на 445-е місце (в торішньому рейтингу було 687-е).

Другим серед українців став власник Інтерпайпу Віктор Пінчук. Його активи зараз оцінюють у $2,1 млрд (рік тому — $1,9 млрд), він на 1434-му місці.

Також до списку мільярдерів потрапили власник Смарт-холдингу Вадим Новинський ($1,4 млрд, 2020-е місце), власник Ferrexpo Костянтин Жеваго ($1,3 млрд, 2133-е місце) та співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд, 2405-е місце).

Ігор Коломойський є в списку, але як громадянин Ізраїлю.

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