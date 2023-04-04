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4 квітня 2023, 18:48 Читать на русском

Рейтинг мільярдерів від Forbes: скільки українців потрапило

П'ятеро українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes.

П'ятеро українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниТрадиційно у списку власник групи СКМ Рінат Ахметов.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Традиційно у списку власник групи СКМ Рінат Ахметов. Цього року його активи журналісти оцінили вище, ніж у 2022-му, — в $5,7 млрд (у торішньому рейтингу було $4,2 млрд), що підняло його на 445-е місце (в торішньому рейтингу було 687-е).

Другим серед українців став власник Інтерпайпу Віктор Пінчук. Його активи зараз оцінюють у $2,1 млрд (рік тому — $1,9 млрд), він на 1434-му місці.

Також до списку мільярдерів потрапили власник Смарт-холдингу Вадим Новинський ($1,4 млрд, 2020-е місце), власник Ferrexpo Костянтин Жеваго ($1,3 млрд, 2133-е місце) та співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд, 2405-е місце).

Ігор Коломойський є в списку, але як громадянин Ізраїлю.

Читайте: У рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes змінився лідер

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+23
Kharakternyk
Kharakternyk
4 квітня 2023, 19:58
#
Ці пʼятеро також не зовсім то й українці.
+
0
jakiro
jakiro
4 квітня 2023, 20:08
#
Я не попав бо я розумний мільярдер, а не клоун
+
+30
Qwertroma
Qwertroma
4 квітня 2023, 20:16
#
Як у країні де йде війна … статки олігархів збільшуються??? Як ???
+
+15
Gonza
Gonza
4 квітня 2023, 21:03
#
Бо це «позитивні» олігархи!
+
0
Moonlighter
Moonlighter
4 квітня 2023, 21:34
#
Еще и в долларах)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 квітня 2023, 21:05
#
У аж пейсы на висках закрутились
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