FinAwards 2025: Moneyveo очолила список найкращих МФО

28 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2025. Фінансове видання «Мінфін» та Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

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У номінації «Найкраща МФО» цього разу змагались 20 компаній. Переможцем стала Moneyveo, яка вже понад 10 років впроваджує тренди в онлайн-кредитуванні.

Для нових клієнтів максимальний строк кредитування складає 5 років. Середній час заповнення заявки на кредит для нового клієнта складає лише 8 хв, а прийняття рішення про видачу кредиту — 5−6 хвилин.

Друге та третє місце у номінації посіли MyCredit та CreditKasa.

Хто надає найкращі кредитні умови

У номінації «Найдешевший кредит МФО» перше місце отримав CreditBox, на другій сходинці —Moneyveo, бронзу отримав CreditPlus.

Відбір претендентів на участь у номінаціях тривав на сайтіFinAwards 2025, де відбувалось відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Учасників також оцінювало експертне журі.

Про премію

FinAwards 2025 — це щорічна премія, який проводиться уже 8-ий рік поспіль. Засновники премії — фінансове видання «Мінфін» таFinance.ua.

Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.