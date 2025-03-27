Укрзалізниця попередила бізнес про ризик невиконання договірних зобов’язань через хакерську атаку

Укрзалізниця повідомила бізнесу про можливе повне або часткове невиконання зобов'язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин, які пов'язані з масштабною хакерською атакою. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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В Укрзалізниці нагадали, що 23 березня 2025 року компанія зазнала масштабної кібератаки на інформаційно-телекомунікаційні системи, в результаті якої було суттєво порушено функціонування автоматизованих систем та забезпечення стандартної діяльності компанії.

«У зв’язку з цим АТ „Укрзалізниця“ інформує про можливе повне або часткове невиконання зобов’язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)», — йдеться у повідомленні.

Компанія зазначила, що докладає максимальних зусиль для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи всіх сервісів та виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та партнерами.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 23 березня Укрзалізниця зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація.

Вранці, 27 березня, Укрзалізниця заявила, що відновила систему онлайн-продажів у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

Водночас українців попередили, що через пікові навантаження на систему можливі тимчасові технічні перебої в роботі.