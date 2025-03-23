В додатку та на сайті «Укрзалізниці» тимчасово не працює продаж квитків та інші онлайн-послуги. Про це повідомляє пресслужба компанії.
23 березня 2025, 10:19
В «Укрзалізниці» масштабний збій: онлайн сервіси не працюють
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Що відомо
«Через технічний збій в IT системі Укрзалізниці не працюють онлайн сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги», — повідомляла компанія.
На 9:34 ранку онлайн послуги все ще були недоступні.
Якщо ваш онлайн-квиток не підвантажується у застосунку, на пошті є PDF-дублікат.
В «Укрзалізниці» повідомили, що посилили ранкові зміни на касах вокзалів.
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Джерело: Мінфін
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