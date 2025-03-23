В «Укрзалізниці» масштабний збій: онлайн сервіси не працюють

В додатку та на сайті «Укрзалізниці» тимчасово не працює продаж квитків та інші онлайн-послуги. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Що відомо

«Через технічний збій в IT системі Укрзалізниці не працюють онлайн сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги», — повідомляла компанія.

На 9:34 ранку онлайн послуги все ще були недоступні.

Якщо ваш онлайн-квиток не підвантажується у застосунку, на пошті є PDF-дублікат.

В «Укрзалізниці» повідомили, що посилили ранкові зміни на касах вокзалів.