Укрзалізниця відновила онлайн-продажі після кібератаки. Як працюватимуть сервіси

Сайт і застосунок Укрзалізниці вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці, йдеться у повідомленні компанії.

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Як працюватимуть сервіси

На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб.

Також не допущено витоку жодної сенситивної інформації.

«Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських», — йдеться у повідомленні.

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В УЗ попередили, що можливі тимчасові технічні перебої у роботі через пікові перевантаження сервісу.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 23 березня Укрзалізниця зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація.