Сайт і застосунок Укрзалізниці вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці, йдеться у повідомленні компанії.
Укрзалізниця відновила онлайн-продажі після кібератаки. Як працюватимуть сервіси
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Як працюватимуть сервіси
На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб.
Також не допущено витоку жодної сенситивної інформації.
«Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських», — йдеться у повідомленні.
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В УЗ попередили, що можливі тимчасові технічні перебої у роботі через пікові перевантаження сервісу.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 23 березня Укрзалізниця зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація.
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Коментарі - 1
Те що онлайн продаж встиг трохи попрацювати десь в районі 5−6 ранку (не знаю, може і раніше, але встав я в 5) вже не важливо — купити квитки не можна.
Я після 7 вже декілька раз робив те що забов’язаний був зробити Роман перед навіть ще перед написанням статті, а потім обов’язково ще перед публікацією: я перевірив ци можна знайти і купити квитки в застосунку і на сайті. Як вже написав навіть пошук квитків не працює, до купивлі справа просто не доходить.