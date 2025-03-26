Кібератака на Укрзалізницю: відновлення онлайн-сервісів триває вже четвертий день

Укрзалізниця продовжує відновлювати онлайн-сервіси після масованої кібератаки. У компанії розраховують вийти на фінішну пряму з відновлення ресурсів вже найближчим часом. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі. Помічники — вокзальні „янголи“ — теж на чергуванні та готові вам допомогти», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через каси продаються квитки на найближчі дати — 26 та 27 березня.

Найкращий час для купівлі квитків

В Укрзалізниці рекомендують пасажирам за можливості приходити за квитками не у пікові години. Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30.

«Дякуємо всім пасажирам за терпіння, а власників паперових квитків, які були придбані після 22 березня, чекає комплімент від Укрзалізниці на борту та можливість безкоштовно скористатись платними залами очікування на вокзалах країни», — додали у компанії.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 23 березня Укрзалізниця зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація.