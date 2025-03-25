Ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси Укрзалізниці, витримала атаку та зберегла працездатність. Продаж квитків на всі поїзди поки здійснюється лише через каси з певними обмеженнями. Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці"в телеграм-каналі.
Через масовану кібератаку «Укрзалізниця» обмежила продаж квитків у касах
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Продаж квитків
Як зазначено у повідомленні, продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі 2 доби: 24 і 25 березня.
В «Укрзалізниці» пояснили, що це обмеження дозволяє правильно керувати чергою. Також у такий спосіб вдається забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю.
У компанії додали, що наразі очікування в черзі до кас мінімізовано до 10−15 хвилин на найбільших вокзалах країни.
Повернення квитків
Необхідно за годину до відправлення рейсу надіслати на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону.
Спеціалісти компанії оброблять заявку на повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.
«Просимо вибачення в усіх, чиї плани були змінені через ворожу атаку: робимо все, щоб мінімізувати її вплив», — додали в «Укрзалізниці».
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», 23 березня «Укрзалізниця» зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація.
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Коментарі - 1
Мало того що через власну тупість та дурість поклали свої системи дистанційного продажу квитків. Так на додачу щоб людям було ще складніше обмежили продаж квитків лише на дві доби.
У УЗ є дурнувата процедура продажу квитків на потяги що проїзжають станцію, а не відправляются від неї: їх зазвичай можна купити лише або за день-два, або в кращому випадку за тиждень. Обхідний шлях є: купувати квиток на більший відрізок шляху до якоїсь другорядної станції - тоді квитки доступні раніше. Тим хто чекав можливості купити такий квиток УЗ підклала подвійну свиню: мало того що квиток не можна купити на сайті, його тепер можна буде купити хіба що за день до поїздки чи прямо в день поїздки. І ще не відомо чи будуть вільні місця в поїзді.