Через масовану кібератаку «Укрзалізниця» обмежила продаж квитків у касах

Ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси Укрзалізниці, витримала атаку та зберегла працездатність. Продаж квитків на всі поїзди поки здійснюється лише через каси з певними обмеженнями. Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці"в телеграм-каналі.

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Продаж квитків

Як зазначено у повідомленні, продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі 2 доби: 24 і 25 березня.

В «Укрзалізниці» пояснили, що це обмеження дозволяє правильно керувати чергою. Також у такий спосіб вдається забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю.

У компанії додали, що наразі очікування в черзі до кас мінімізовано до 10−15 хвилин на найбільших вокзалах країни.

Повернення квитків

Необхідно за годину до відправлення рейсу надіслати на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону.

Спеціалісти компанії оброблять заявку на повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.

«Просимо вибачення в усіх, чиї плани були змінені через ворожу атаку: робимо все, щоб мінімізувати її вплив», — додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 23 березня «Укрзалізниця» зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація.