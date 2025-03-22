«Індекс борщу»: як змінилася ціна на борщовий набір

В Україні в березні цього року вартість борщу складає 177 грн, що на 19% більше, ніж торік, та на 9% — ніж у лютому. Про це свідчать підрахунки «Українського клубу аграрного бізнесу».

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Як змінилася вартість борщу

За приклад для розрахунків узяли рецепт приготування борщу, де на три літри води знадобляться 300 г капусти, 200 г буряка, 300 г картоплі, 150 г моркви, 100 г цибулі, 2 столові ложки томатної пасти, 30 мл олії, 500 г свинячих ребер, а також сіль, перець і лавровий лист за смаком.

Серед цих продуктів:

за рік капуста подорожчала на 71%, за місяць впала — на 1%,

буряк за рік зріс у ціні на 51%, а за місяць — на 13%,

картопля подорожчала на 26% за рік, але за місяць впала на 2%,

морква за рік додала 271%, а за місяць — 9,8%,

цибуля за рік подешевшала на 1%, а за місяць подорожчала — на 5%,

томатна паста за рік подорожчала на 14%, а за місяць — на 6%,

олія за рік зросла в ціні на 38%, а за місяць — на 4%,

свинячі ребра за рік подорожчала на 7%, а за місяць ціна — на 10%.

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«Якщо додати до борщу дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) та зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 185 грн проти 170 грн минулого місяця», — підрахували в УКАБ.