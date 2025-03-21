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21 березня 2025, 16:39

У березні в Україні суттєво подорожчали овочі, молочні продукти та курятина — УКАБ

В Україні продовжується тенденція до зростання цін на продовольчі товари. Здебільшого причинами коливання цін на продукти є зміни в попиті та пропозиції, а також сезонні фактори, що впливають на ринок. Про це йдеться у щомісячному моніторингу цін на харчові продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

В Україні продовжується тенденція до зростання цін на продовольчі товари.
Фото: pixabay.com

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Найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів. Лідером серед подорожчання стали томати (+39% за місяць), що пов’язано з низькими обсягами власного виробництва та переважним імпортом із Туреччини, який останнім часом трохи скоротився.

Також суттєво подорожчала морква, яка додала 30% у роздрібній ціні за місяць. Її вартість зросла через високий рівень імпортної залежності та сезонний дефіцит вітчизняної продукції.

До товарів, що помітно подорожчали у березні, варто віднести курятину. Куряча тушка додала 10%, філе — 7%, стегно — 5%. Таке здорожчання викликане стабільно високими витратами на корми, вартість яких поступово має стабілізуватись. Водночас свинина демонструє помірне зростання (1−2%), а яловичина додала 4%.

Ріст цін демонструють і яйця, що подорожчали на 10% за місяць, досягнувши середньої ціни 73,1 грн за десяток, майже зрівнявшись із ціною 2023 року за аналогічний період. Основні фактори впливу — вартість кормів і погодні умови.

Молочні продукти продовжують дорожчати, але темпи зростання дещо сповільнилися. Найбільше підвищились ціни на: молоко +11%, сир голландський +7, вершки +5%. Основними причинами зростання цін були: сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте збільшення надоїв молока повинно змінити цінову ситуацію на ринку з настанням тепла (орієнтовно кінець квітня).

Ціни на бакалійні товари залишаються відносно стабільними, за винятком соняшникової олії. Олія подорожчала на 4% за місяць, що пов’язано зі зростанням цін на насіння соняшника.

Що подешевшало

Зазначається, що єдиним продуктом, що помітно подешевшав, стало пшеничне борошно, яке втратило 16% у вартості за місяць. Це можна пояснити передсвятковими акціями в супермаркетах і маркетинговими стратегіями мереж для збільшення обсягів продажів напередодні Великодніх свят.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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