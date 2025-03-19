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19 березня 2025, 15:25

Північна Корея завдяки кібершахрайству стала третім найбільшим власником біткоїнів у світі

Північна Корея стала третім найбільшим власником біткоїнів у світі після того, як її хакери перевели вкрадені Ethereum у Bitcoin. Про це повідомляє Межа з посиланням на The Times.

Північна Корея стала третім найбільшим власником біткоїнів у світі після того, як її хакери перевели вкрадені Ethereum у Bitcoin.
Фото: pixabay.com

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Зараз у Північної Кореї є 13 580 біткоїнів, що приблизно становить $1,14 млрд. Це поставило країну вище за Сальвадор і Бутан за кількістю біткоїнів, що належать урядам.

Північна Корея тепер займає третє місце серед урядів світу за кількістю біткоїнів, поступаючись лише США (198 109 BTC) і Великій Британії (61 245 BTC).

Сальвадор, відомий своєю підтримкою біткоїна як законного платіжного засобу, володіє близько 6117 BTC, тоді як Бутан має 10 635 BTC.

Для Північної Кореї криптовалютний ринок важливий як інструменту для ухилення від міжнародних санкцій та фінансування державних операцій.

Важливо зазначити, що на відміну від країн, як Сальвадор, які відкрито підтримують біткоїн, Північна Корея активно використовує криптовалюти через незаконні дії, зокрема кібератаки.

Атака на криптовалютну біржу Bybit є лише одним з багатьох випадків, коли північнокорейські хакери викрали значні суми криптовалюти. Така діяльність підкреслює роль Північної Кореї у використанні криптовалют для обходу міжнародних санкцій і фінансування державних програм.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2025 року хакери зламали одну з найбільших криптовалютних бірж Bybit і вивели Ethereum на $1,46 млрд. Це наймасштабніша крадіжка в історії цієї галузі. Вважається, що відповідальність за злом несуть хакери із Північної Кореї, а саме угруповання Lazarus.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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