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18 березня 2025, 8:36

Українці активно користуються програмою «єОселя». Вже видано кредитів на 26,2 млрд грн

Українці продовжують активно користуватися програмою доступного іпотечного кредитування єОселя. Від початку дії програми вже 16 016 родин отримали кредити на купівлю житла на загальну суму понад 26,2 млрд грн. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Українці продовжують активно користуватися програмою доступного іпотечного кредитування єОселя.
Фото: depositphotos

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«єОселя — дієвий інструмент як для підтримки населення у купівлі власного житла, так і для стимулювання ринку будівництва і виробництва будівельних матеріалів. Ми бачимо, як після переорієнтації програми, системно зростає частка осель, куплених на первинному ринку — у 2024 році цей показник був 32,9%, а цього року — вже 52,6%. Тож як наслідок сподіваємося побачити пожвавлення будівництва. У цьому році передбачили достатнє фінансування програми. Сподіваємося видати сумарно щонайменше 10 тисяч іпотек до кінця 2025 року», — зазначила Свириденко.

Хто вже скористався програмою

Більше половини позичальників — це військовослужбовці та силовики, які мають змогу отримати кредит під 3% річних. Таких кредитів уже 8 545. Також пільговою ставкою скористалися 1 290 медиків, 1 301 педагог та 339 науковців.

За загальними умовами під 7% кредити отримали:
— 3 724 громадяни, які не мають житла
— 468 внутрішньо переміщених осіб
— 349 ветеранів.

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Яке житло купують українці

За весь період дії програми придбано:
— 10 121 об'єкт на вторинному ринку
— 5 265 об'єктів першого продажу, з яких 1 043 — на стадії будівництва

Із 2024 року учасники програми можуть також купувати приватні будинки та таунхауси — вже 630 родин скористалися цією можливістю.

Географія видачі кредитів

Найбільше житла за програмою придбано у:

  • Київській області — 4 387
  • місті Києві — 3 311
  • Львівській області — 954
  • Одеській — 763
  • Вінницькій — 707
  • Івано-Франківській — 680
  • Рівненській — 675
  • Волинській — 652

Видача іпотек за типом нерухомості:

  • вторинний ринок — 10 728
  • перший продаж — 5288, з них 1 043 — на стадії будівництва

З початку 2025 року, після відновлення роботи реєстрів, вже видано понад 1 170 кредитів на суму понад 2 млрд грн.

Найбільше скористалися програмою у 2025 році:

  • Українці на загальних умовах під 7% — 427 кредитів (40% від загальної кількості)
  • Військовослужбовці та силовики під 3% — 403 кредити (34%)
  • Внутрішньо переміщені особи — 128 кредитів (11%)

Нагадаємо

Програма єОселя стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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