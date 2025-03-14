Арештовані у США гроші Промінвестбанку повернуться в Україну

Фонд гарантування вкладів довів в апеляційному суді США належність Україні понад 36,6 млн євро та понад $2 млн, що були заарештовані на рахунках Промінвестбанку. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Деталі

Зазначається, що 5 березня 2025 року Апеляційний суд США другого округу м. Нью-Йорк своїм рішенням підтвердив правильність рішення Окружного суду м. Нью-Йорка від 12 липня 2023 року про належність Україні цих коштів.

Кошти були виявлені у ході ліквідаційної процедури ПАТ «АКБ Промінвестбанк» на його кореспондентському рахунку в Bank of New York Mellon. У 2022 році ці кошти були заблоковані американською стороною у зв'язку із запровадженням США санкцій проти банку як дочірньої компанії російської «ВЭБ.РФ».

У листопаді 2022 року на ці кошти почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху «Талібан» в Афганістані у 2016 році. Однак на час їх звернення до Окружного суду м. Нью-Йорка банк уже належав державі Україна на підставі Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

«Розблокування понад $2 млн та майже 37 млн євро Промінвестбанку — це не просто юридичний успіх, а внесок у фінансову стійкість держави. Відповідно до рішення РНБО ці кошти належать державі Україна, що Фонд успішно довів у судах. Тепер основні перепони знято, і ми можемо очікувати перерахування цих коштів. Після цього вони будуть передані до держбюджету», — зазначив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.