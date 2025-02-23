США не набуватимуть власності на активи: Деталі угоди з Україною про корисні копалини

Сполучені Штати інвестуватимуть в Україну без отримання права власності на її активи та без створення нового боргового тягаря. Такий підхід має забезпечити взаємну вигоду від угоди про корисні копалини для обох країн. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у своїй статті для Financial Times від 22 лютого.

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Він зазначив, що попри те, що про економічне партнерство, яке американський президент Дональд Трамп запропонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському, повідомлялося багато, багато чого в ньому було викривлено або просто неправдиво.

«Отже, я вітаю цю можливість чітко пояснити, яку користь це партнерство приносить обом нашим націям», — заявив Бессент.

Він нагадав, що саме Зеленський першим запропонував надати США частку в українських рідкоземельних елементах і мінералах під час візиту в Trump Tower у вересні.

Умови партнерства

Умови даного партнерства передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються до фонду, зосередженого на довгостроковій реконструкції та розвитку України, де США матимуть економічні права та права управління в цих майбутніх інвестиціях.

«Участь США не залишить місця для корупції та інсайдерських угод», — підкреслив міністр фінансів США.

За його словами новаторський підхід президента Трампа представляє нову модель продуктивного міжнародного партнерства.

США не стануть власниками фізичних активів в Україні

«Давайте також уточнимо, чим це не є. США не стануть власниками фізичних активів в Україні. Це також не обтяжить Україну додатковими боргами», — наголосив Бессент.

Він також зазначив, що такий тип економічного тиску, який застосовують інші світові гравці, не сприятиме ані американським, ані українським інтересам.

«Щоб створити більшу цінність в довгостроковій перспективі, США мають інвестувати разом із народом України, щоб обидві сторони були зацікавлені в отриманні якомога більшої вигоди», — додав він.

Умови угоди на вечір 21 лютого

Своєю чергою Економічна правда поділилася текстом угоди, актуальним на вечір 21 лютого. У ньому зазначається, що угода між США та Україною передбачає створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.

Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо.

Згідно із проєктом договору, Україна та США створюють комерційний інвестиційний фонд реконструкції, у якому США зберігатимуть 100% контролю. Україна та Сполучені Штати керуватимуть ним спільно.

Передбачається, що Фонд сприятиме збільшенню прямих іноземних інвестицій в Україну щонайменше вдвічі на кожний внесений долар. Метою визначено повернення ВВП України до рівня кінця 2021 року.

Інвестиційний Фонд отримуватиме 50% доходів з українських мінеральних та нафтогазових ресурсів (з вирахуванням фактичних витрат) задля реінвестування в українську економіку (видобувна та переробна інфраструктура, порти та інше).

Окрім цього, проєкт угоди передбачає перенаправлення доходів з інших українських джерел, які будуть визначені урядами України та США.

Надходження з обʼєктів, які на момент підписання угоди були окуповані росією можуть перевищувати 50% у разі деокупації.

Внески українських доходів у фонд продовжуватиметься до моменту досягнення суми, про яку домовляться уряди. Уся некредитна фінансова допомога США, що надійде в Україну після підписання угоди буде збільшувати поріг внесків з українських доходів.

США, згідно із текстом, має намір взяти фінансове зобовʼязання щодо допомоги України на суму, яку визначать окремо.

Угода про фонд не буде суперечити іншим міжнародним зобовʼязанням України, а також майбутній інтеграції до ЄС або інших обʼєднань.

Україна та США зобовʼязуються негайно почати розробку окремої угоди, що визначить деталі майбутнього Фонду.

Відповідальними за підготовку майбутньої угоди зі сторони України буде Міністерство економіки.