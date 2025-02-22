«Київстар» подав повторну заявку на купівлю Tabletki.ua

Мобільний оператор «Київстар» подав повторну заявку до Антимонопольного комітету щодо купівлі онлайн-сервісу бронювання ліків Tabletki.uа. Так, оператор подав другу заявку до АМКУ 14 лютого. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Першу заявку в листопаді 2024 року АМКУ відхилив. Імовірно, це сталося через арешт 47% корпоративних прав «Київстару», який суд зняв 29 листопада.

Читайте також: Суд зняв арешт із корпоративних прав «Київстар»

Сума угоди

Як зазначає видання, придбання Tabletki.uа може обійтися «Київстару» в $30−80 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Антимонопольний комітет надав дозвіл «Київстару» на придбання онлайн-сервісу замовлення таксі Uklon. Угода з поглинання Uklon може обійтися «Київстару» в $40−80 млн.

Літом 2022 року «Київстар» придбав контрольну частку в найбільшій українській медичній інформаційній системі Helsi.