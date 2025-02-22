Мобільний оператор «Київстар» подав повторну заявку до Антимонопольного комітету щодо купівлі онлайн-сервісу бронювання ліків Tabletki.uа. Так, оператор подав другу заявку до АМКУ 14 лютого. Про це повідомляє Forbes Ukraine.
«Київстар» подав повторну заявку на купівлю Tabletki.ua
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Першу заявку в листопаді 2024 року АМКУ відхилив. Імовірно, це сталося через арешт 47% корпоративних прав «Київстару», який суд зняв 29 листопада.
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Сума угоди
Як зазначає видання, придбання Tabletki.uа може обійтися «Київстару» в $30−80 млн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Антимонопольний комітет надав дозвіл «Київстару» на придбання онлайн-сервісу замовлення таксі Uklon. Угода з поглинання Uklon може обійтися «Київстару» в $40−80 млн.
Літом 2022 року «Київстар» придбав контрольну частку в найбільшій українській медичній інформаційній системі Helsi.
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